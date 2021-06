Cómo funcionan los reactores nucleares "Natrium" como el que Bill Gates y Warren Buffett quieren construir en EE.UU.

Esa fue la presentación esta semana por parte del fundador de Microsoft y mecenas Bill Gates de su nuevo proyecto piloto junto al inversor multimillonario Warren Buffett: un nuevo modelo de central nuclear patentado con el nombre de Natrium.

Se construirá en Wyoming, Estados Unidos, el estado con la mayor producción de carbón del país, y se enmarca en el objetivo de Gates de impulsar las renovables y la lucha contra el cambio climático.

Y es que, pese a que esos dos conceptos puedan sonar antagónicos -nucleares y renovables-, los pequeños reactores avanzados que funcionan con diferentes combustibles a los tradicionales son vistos por ciertos sectores como una tecnología clave libre de emisiones de efecto invernadero que puede suplementar el suministro de electricidad en situaciones de baja producción de la eólica y la solar.

Esa es la premisa de la que parte la empresa TerraPower, fundada por Gates hace 15 años y que, junto a la energética PacifiCorp de Warren Buffet, llevarán a cabo esta iniciativa, que presentaron en un acto esta semana.

"El reactor Natrium y su sistema de energía integrada redefine lo que la energía nuclear puede ser: competitiva y flexible", subraya TerraPower en su página web.

El proyecto piloto será construido en el lugar de una planta de carbón retirada, si bien se espera que el sitio exacto sea anunciado a finales de año.

Se trata de un nuevo concepto para la generación y el almacenamiento de energía, que combina un reactor rápido de sodio con un sistema de almacenamiento de sales fundidas capaz de producir 345 megavatios de electricidad, explica TerraPower en su página web.

La firma además señala que el sistema de almacenamiento será capaz de aumentar la potencia de salida hasta los 500 megavatios de electricidad durante más de 5 horas y media cuando sea necesario, una cantidad suficiente para proveer de energía a alrededor de 400.000 viviendas.

