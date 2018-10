Cómo ganarle al caos de fin de año comprando con descuentos

El que llega tarde, arma la valija para un viaje unas horas antes, y deja los regalos de Navidad por un 23 de diciembre. Estos podrían ser vistos como comportamientos típicos de muchos uruguayos. Sin embargo, hay quienes empiezan a mirar el calendario por estos días con la intención de planificar las compras para las fiestas y así evitar los dolores de cabeza de los días previos a las festividades. Y es que en pocos días comienza una seguidilla de jornadas de descuentos que incentivan este comportamiento.



Desde el 12 hasta el 14 de noviembre será el Ciberlunes, una jornada de descuentos online que pueden llegar hasta 70%, que se lanza este año con récord de marcas participantes (55). El 23 de noviembre, además, será el Black Friday, la fecha que inaugura a nivel internacional las compras navideñas. A nivel local, shoppings y ferias navideñas se preparan para ofrecer jornadas de descuentos que pueden aprovechar quienes prefieren evitar las aglomeraciones y filas de los últimos días. Como dijo la gerenta de marketing de Montevideo Shopping, Carolina de León, “a medida que pasa el tiempo y estás expuesto a distintas promociones, vas generando el ejercicio de poder proyectar y planificar”. Coincidió el gerente de Tarjetas de Crédito de Itaú, Juan Pablo Fernández, para quien, aunque suele estar la idea de que los uruguayos dejan todo para último momento, se ve “gran interés” y consumos en las campañas de meses previos.



“Con las campañas de beneficios previas a diciembre buscamos, en alianza con los comercios, adelantar esas compras. A su vez, las opciones de compras online facilitan el camino haciendo que el consumidor pueda anticiparse sin tener que ir a un lugar físico para concretar sus regalos”, apuntó.



Los arbolitos y la decoración de Navidad ya empieza a lucirse en shoppings uruguayos. Pero ¿qué tanto se anticipa el uruguayo?

La responsable de Comunicación de BBVA, Virginia Molfese, consignó que el consumo con sus tarjetas de crédito se dispara en diciembre, lo que puede ser indicio de que se dejan las compras para último momento.





Verónica Massonnier, investigadora de mercado, cree que la forma de comprar regalos ha evolucionado. “Las temporadas de regalos siempre son un desafío para las propuestas comerciales, y se hace necesario comprender la evolución de los consumidores”, dijo (ver columna).



Este año, fue la primera vez que los shoppings realizaron en conjunto un fin de semana largo de descuentos del IVA en octubre. Suele haber uno de estos eventos en noviembre y otro en diciembre. De todas formas, los centros comerciales no divulgan estas fechas con antelación porque “conspiraría contra el consumo”, ya que consideran que el consumidor podría quedarse esperando estos días de las promociones, lo que bajaría las compras en el resto de los días.



Por su parte, el gerente de Marketing del shopping Tres Cruces, Pablo Cusnir, opinó que las jornadas de descuentos han hecho que se revierta “un poco” la tendencia de salir a comprar regalos un 23 de diciembre, pese a que esto último sigue estando en el ADN de los uruguayos.



En tanto, si bien aún no tienen el calendario de fechas, sí se sabe que habrá por lo menos tres días del Centro más en el año. El presidente de Grupo Centro, Marcelo Carrasco, recordó que en esas jornadas - un jueves, viernes y sábado una vez por mes- los descuentos los define cada comercio,pero que son similares a los del IVA.

Gente que planifica

Según el gerente general de Portones Shopping, Nelson Barreto, en las jornadas de descuentos de noviembre “hay una mezcla” de tipos de compradores. Opinó que se comenzó a notar la presencia de gente que planifica. “En noviembre y diciembre (el consumidor) está pensando en la compra para uso propio. Su idea es aprovechar las promociones para prepararse para la temporada”, dijo. Sin embargo, añadió que de esas personas que planifican, hay algunas a las que no les gustan las promociones “porque congregan a mucha gente” y prefieren comprar con tranquilidad.



La jefa de Marketing de Costa Urbana Shopping, Carolina Perrone, señaló que si bien hay cierta planificación de las compras en general, los momentos comerciales más intensos se dan los días previos a la Navidad, incluyendo el mismo 24 de diciembre. Por esta concentración de gente, los shoppings también extienden su jornada hasta pasada la medianoche. Según Perrone, se pretende así lograr una mejor distribución de las visitas.



Aumentar la cantidad de empleados en estos días para mejorar el servicio es también una costumbre de las marcas, dijo la jefa de marketing de Las Piedras Shopping, Sofía Brunstein.



Generar flujo

Según Barreto de Portones, esos días apuntan más a contribuir con la venta del comerciante que a generar un negocio para el shopping. Lo que sí aporta al centro comercial es flujo de visitantes:“No es una actividad que hacemos pensando en negocios para el shopping”. Agregó que para comerciantes instalados en los centros, estas oportunidades sirven para combatir la competencia generada por las compras online del exterior, que son “sumamente competitivas”.



En tanto, la jefa de marketing de Punta Carretas Shopping, Vanina Fiedmann, son “una oportunidad no solo para generar un aumento en las ventas sino para desarrollar un mayor vínculo con el cliente”. “Además de los descuentos siempre intentamos generar algún sorteo o contar con una atracción importante como es nuestra icónica decoración de Navidad para que el cliente no solo venga a comprar sino a vivenciar una experiencia diferente”, agregó. Friedmann explicó que el flujo de gente durante estos días aumenta, lo que permite, por consiguiente, un aumento significativo en las ventas.



Para Cusnir, un objetivo de estos eventos es justamente generar más ventas. De hecho, en esos días las ventas están por encima del 30% con respecto a las generadas en cualquier otra jornada. Las ventas se pueden duplicar o incluso cuadruplicar en el caso de los días previos a la Navidad, según Barreto.



Tarjetas y ferias

El BROU lanzó descuentos de 10% con cualquiera de sus medios de pago en Multi Ahorro Hogar, compras que además pueden ser financiadas con préstamo personal y se pueden pagar hasta en 40 minicuotas. Santander ofrecerá descuentos para la compra de zapatos, vestimenta, libros y otros artículos. Los detalles quedarán disponibles en la web a medida que se acerquen las fechas, al igual que pasará con otros bancos. BBVA tendrá “sorpresas” con descuentos especiales que se agregarán a su plataforma. Oca ofrece hasta el 5 de noviembre 12 cuotas sin recargo en todos los comercios.



Son varias las ferias que se lanzan casi un mes antes de las fiestas. Es el caso de la edición Navidad de Deco Dress, en el hotel Belmont de Carrasco. Tendrá lugar desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Este año, la edición de Navidad tendrá un 25% de descuento con tarjetas de Itaú. Según su organizadora, Antonella Vona, el uruguayo “es de comprar a último momento”.



“Más que planificación, lo que se hace es un ajedrez de gastos. La planificación va más por el lado de aprovechar el descuento que por sacarse el regalo o la situación de encima”, señaló. Ofrecer descuentos con alguna tarjeta para estos eventos es “obligatorio”, consideró Vona. No obstante, subrayó que hay unos pocos organizados -puso como ejemplo a las abuelas- que van con su lista de compras para las fiestas.



Itaú, además, ofrecerá 25% de descuento con tarjetas de crédito en Carrasco Fashion Tour. Y en diciembre, brindará 25% en las ferias a beneficio del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI), Nuestro Camino y el Comedor Infantil Santa Teresita (en el Belmont). Son ferias que ofrecen sobre todo vestimenta y artículos para el verano, dijo el gerente de Tarjetas de Crédito del banco, Juan Pablo Fernández. Con sus tarjetas de crédito, además, ofrecerá del 1 al 30 de noviembre 25% menos en más de 120 comercios de Maldonado, Paysandú, Salto, Tacuarembó y Mercedes.



Casadecó Navidad tendrá lugar el 7 y 8 de diciembre. La oferta ser de decoración para las fiestas y de regalos. Joyería, accesorios, artículos de playa, juegos para aire libre eran algunas de las opciones que se podían encontrar el año pasado. Su organizadora, Carina Martínez, también tendrá otra actividad para el fin de semana anterior denominado Otra oportunidad. Se trata de una feria de indumentaria de colecciones pasadas, que contará con costureras y la posibilidad de intervenir las prendas en el momento. Habrá descuentos, pero que aún no se definió con qué tarjeta. Según Martínez, el uruguayo como consumidor se ubica en los dos extremos: el que ya tiene las valijas cerradas con los regalos, y el que corre a último momento. “por un tema de tiempos reales y de economía”. “Tenés el aguinaldo”, recordó.



Además, el 23 y 24 de noviembre tendrá lugar Montevideo Pop-Up, una feria gastronómica y de indumentaria. El 17 de noviembre y el 13 de diciembre será Paseo Rostand, en Carrasco. Según Geraldine Lewi, en la de diciembre predominan fuertemente las compras de regalos para Navidad. Esto es impulsado, a su vez, por un descuento de HSBC de 35%. En la de noviembre, el descuento varía dependiendo del tipo de tarjeta.



El 23, 24 y 25 de noviembre se hará la feria Máxima en el LATU. En diciembre, en tanto, tendrá lugar el 19, 20 y 21 en Kibón. Allí se podrá encontrar indumentaria femenina, aunque también habrá artículos para hombres y niños. El descuento, será de 25% y 30% con diferentes tarjetas de Scotiabank.



Según su fundadora, Josefina Alzaga, las compras son en su mayoría de regalos, que son “artículos más chicos” y de menor valor. Las compras de mayor valor, dijo, son las de los “autorregalos”. Según Alzaga, la compra anticipada o unos días antes depende del bolsillo y del tamaño de la familia. “Cada uno tiene su esquema que mejor le funciona”, apuntó. “El ser organizado o desorganizado es muy dinámico acorde al tipo de familia. Yo tengo un número fijo, entonces no puedo dejar todo para último momento porque me volvería loca. De repente a una familia chica le cuadra perfecto comprar dos días antes”, apuntó.





Consumo online

El directivo de la Cámara de Economía Digital del Uruguay (CEDU) Nicolás Fernández, opinó que la llegada del ecommerce trajo como consecuencia una sofisticación del comprador. “Está más preparado. La compra online te permite elegir fecha de entrega y lleva a que la gente se acostumbre a comparar precios” entre las distintas plataformas, comentó. El famoso Black Friday será este año el 23 de noviembre, y Amazon indica en su sitio web que la ventaja más destacable de este día, es que hay productos que alcanzan su precio más bajo.



El Black Friday es la “principal fecha” para TiendaMia, contaron el gerente comercial Manuel Gros y el country manager Andrés De Miquerelena. "Como ecommerce somos el que trae las verdaderas ofertas de Estados Unidos", señaló Gros. TiendaMia es un cross border de ventas online que nuclea más de mil millones de productos de Amazon, Ebay y Walmart, consolida las compras en un mismo envío, muestra el total que se va a pagar al momento de hacer una compra y, al ser en español, resulta más amigable para usuarios locales. De hecho, el grupo que más aumentó en el último año es el de personas mayores de 65 años, con un crecimiento de 78% en las transacciones.



Gros dijo que noviembre es el mes más importante para la industria de ecommerce cross border, ya que es cuando el consumidor uruguayo online se activa para las compras navideñas. Esto lo atribuye en parte a los tiempos del ecommerce: “En siete días podemos entregar un paquete pero las personas a veces no quieren arriesgarse y hacen las compras con tiempo”, agregó.

¿Cómo aprovechar jornadas como Ciberlunes y Black Friday?

Revisar los sitios antes

El directivo de CEDU Nicolás Fernández aconseja no esperar al día de la oferta y navegar en los sitios antes.

Leer opiniones

Mirar, en varios sitios locales e internacionales, lo que los consumidores opinan del producto. Esto se puede hacer sobre todo con marcas internacionales. “Entras a Amazon, ves qué opinan los consumidores, elegís, lo buscás en sitios uruguayos y lo compras acá”, dijo, lo que es ventajoso por los tiempos de envío y los medios de pago.

Comprobar

Comprobar que el producto que se compra es el buscado. Algunos nombres y diseños pueden llevar a error. Hay que tener esto en cuenta en productos como relojes de marca o calzado deportivo.

Marcar presupuesto

Marcarse un presupuesto y escoger entre las ofertas que se ajusten a él.

Agregar al carrito

Elegir el artículo, añadirlo al carrito y comprarlo el día que haya descuentos, de forma de reservarlo y asegurarse su compra. Conviene, sobre todo, cuando es vestimenta o calzado, dijo Fernández.

Evolución en la compra de regalos

Por Verónica Massonnier

Las temporadas de regalos siempre son un desafío para las propuestas comerciales, y se hace necesario comprender la evolución de los consumidores; los estudios muestran algunos cambios en las preferencias.

En primer lugar, la sociedad uruguaya está muy selectiva con relación a la asignación del dinero. Por eso, en muchos casos, concentra la inversión en los más pequeños de la familia: los niños siguen siendo un gran motor de la compra de regalos, y su alegría al recibirlos gratifica al adulto de un modo muy especial. Por lo tanto si existen restricciones de dinero, muchas familias establecen acuerdos y los regalos se destinan a los niños.

Con respecto a los adultos, se ha roto un tabú con respecto a la antigua creencia de que “un regalo no se cambia”. Hoy es muy frecuente elegir regalos que faciliten el cambio, y se entiende como natural que la elección primaria es casi un “vale” para que el destinatario elija aquello que prefiera. Esto actúa a favor de las marcas comerciales que funcionan con cuatro premisas: un surtido amplio, un “valor marca” que le agrega atractivo al regalo, un packaging especial y una importante flexibilidad para el cambio. Esos tres puntos claramente dificultan la situación para los locales pequeños o de productos muy específicos. Algunos lo compensan en parte proponiendo políticas de cambio muy flexibles, en tanto otros todavía no han comprendido que toda restricción en ese sentido puede generar la pérdida de un cliente que busca regalar.

Por otro lado, en muchas familias y grupos se ha extendido la costumbre del “amigo invisible”, que permite elegir un regalo más significativo acotando las compras: menos cantidad pero más selectividad y esmero en las elecciones.

Y sin duda, una tendencia que crece es la elección de los “regalos-experiencia”: un paseo especial, un salto en paracaídas, un fin de semana en un hotel, un desayuno sorpresa y otras mil opciones que tienen que ver con algo que no es un objeto tangible. Esto requiere conocer bien al destinatario del regalo, saber cuál es su “sueño” y aquello que podría sorprenderlo de verdad. También, muchas veces demanda un grupo que se organiza para hacer el regalo de manera colectiva, y permite disfrutar de la preparación y de la alegría de todos en el momento de entregarlo. Es, de alguna manera, una sensación menos solitaria y más grupal, por lo cual muchas veces fortalece los lazos.