Cómo hablar de uno mismo de manera brillante en una entrevista de trabajo

Cuéntame sobre ti. Responder a esta pregunta en una entrevista de trabajo requiere del candidato, en primer lugar, aprender acerca de quién es y aprender a comunicarlo de la manera correcta.

Según escribió la autora de The Genius Habit Laura Garnett en la revista Inc, conocerse a uno mismo y lograr comunicarlo no es un proceso sencillo, pero una vez que se logra hacerlo de la manera correcta, el esfuerzo a la hora de hacer networking y socializar se disminuye y las oportunidades se abren.

La columnista recomienda seguir los siguientes pasos:

Recibir apoyo

Aprender sobre uno mismo a veces requiere de ayuda externa, que puede ser bajo varias modalidades dependiendo de las circunstancias y el presupuesto. Una de ellas puede ser el coaching. Tener un coach de carrera es, según Garnett, una inversión. Un buen coach de carrera te ayudará en el proceso de autoconocimiento de manera más entretenida y rápida.

Si no tenés forma de acceder a un coach, el consejo es pedir feedback (devolución) a tus colegas. Las respuestas te ayudarán a aprender más sobre vos mismo en base los aspectos que ellos destaquen. Ejemplos de preguntas: ¿Hay algo realmente especial en mi que notes seguido? ¿Qué impacto tengo en tus resultados?. Es importante pedirle a tus compañeros que sean específicos.

Identifica tu "zona de genio"

Conocer tu "zona de genio" y tu propósito hará que te cueste menos hablar sobre vos mismo. Tu "genio" es el tipo pensamiento o resolución de problemas que te resulta más desafiante en el buen sentido, y te permite hacer hacer tu mejor trabajo.Tu propósito es el impacto que resulta más significativo para vos, algo que te motiva de forma ilimitada.

Conociendo estos dos puntos, podés tener una conversación detallada sobre ellos en una entrevista de trabajo: con qué tipo de pensamiento y desafío te sentís mejor y qué te motiva. Hay algunas preguntas que podés hacerte: ¿Con qué tipo de pensamiento o en qué resolución de problema trabajabas cuando sentiste que estabas cumpliendo con tu propósito? Encontrá unos cinco y luego buscá si hay patrones que se repiten.

Esa sería tu "zona de genio" en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente satisfecho y lleno por el impacto que lograste? ¿Cómo ese impacto se vincula con algún desafío emocional que hayas atravesado en el pasado? Tu propósito se vincula con desafíos emocionales centrales y conocerlo hará que también puedas ayudar a otros que estén atravesando el mismo desafío.

Practica hablar sobre vos mismo

Una vez que comenzaste el proceso de autoconocimiento y identificación de tu "zona de genio", necesitarás crear un lenguaje claro que sientas cómodo para describirte. Puede sentirse extraño hablar sobre vos, por lo que la práctica resulta clave.

¿Cómo encontrar el lenguaje correcto? Comenzá con palabras que se sientan correctas y, si te cuesta mucho, pedile a un amigo creativo o contratá a un amigo escritor para que te ayude a obtener el "idioma" correcto.