¿Cómo recibe el sector tecnológico de Uruguay un potencial TLC con China?

Este miércoles la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay (CCEU) se reunió con la Cámara de Comercio Uruguay – China (Ccuch) con el objetivo de conversar sobre un potencial Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y China. Según la CCEU, el encuentro “permitió intercambiar ideas para desarrollar propuestas concretas y generar próximamente una mesa de trabajo”

#HOY la @CamaraUruChina invitó a la @CCE_URUGUAY a conversar sobre el futuro de un #TLC entre #Uruguay y #China, ocasión que permitió intercambiar ideas para desarrollar propuestas concretas y generar próximamente una mesa de trabajo para tal fin. pic.twitter.com/Xr99fCGmzR — Confederación de Cámaras Empresariales Uruguay (@CCE_Uruguay) September 15, 2021

Desde el anuncio del presidente de la República, Luis Lacalle Pou de que Uruguay avanzará en Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, una de las preguntas que ha estado sobre la mesa es detectar qué sectores podrían ser los potenciales ganadores y perdedores en el caso de concretarse este acuerdo.

En ese sentido, un sector que espera de brazos abiertos la firma de este tratado y que apunta a seguir creciendo es el de las tecnologías de la información (TIC).

Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), quien estuvo presente en la reunión de este miércoles entre la CCEU y la Ccuch, dijo a El Observador que “cualquier acuerdo comercial que mejore el ambiente de negocios entre Uruguay y China es positivo para el sector”.

Según Loureiro, que exista un TLC con China es “muy positivo” porque permite que muchas inversiones tecnológicas vean a Uruguay como puerta de ingreso al gigante asiático, al igual que a América Latina u otra parte de occidente.

“Hay que pensar que hoy mucha empresas uruguayas tienen alianzas con compañías alemanas o francesas, por ejemplo, para trabajar en los grandes mercados internacionales. No es para trabajar en el Uruguay o en Brasil, es para trabajar en el mundo. Hoy el sector tecnológico abarca al mundo en su totalidad”, señaló.

Al ser consultado por si un TLC con China podría tener algún tipo de impacto negativo para el sector o alguno de sus rubros en particular, el presidente de la CUTI expresó que hoy no tienen barreras. “Competimos con China donde tengamos que competir”, puntualizó.

unsplash

Tecnología

“No hay algo que vos digas ‘me puede perjudicar’ porque ya competimos muy fuerte. Lo que termina pasando es, si las empresas chinas trabajan o no en los mismos mercados que nosotros, ahí ya competís con la alta tecnología china,” añadió Loureiro.

“Hoy hay startups uruguayas que trabajan en computación cuántica que están haciendo acuerdos con empresas chinas. Si se firma un TLC, eso sucede más natural. La pregunta que nos hacemos nosotros es al revés ¿por qué no un TLC con China? Es difícil encontrar algo que nos afecte negativamente”, consideró.

Respecto a si el idioma podría significar una barrera, Loureiro sostuvo que el sector “ya sobrepasó la barrera idiomática”.

“Nosotros hablamos dos idiomas que son más básicos: el matemático y el de la lógica, que son iguales en todos lados. Hoy hay empresas que ya habilitan que toda su tecnología pueda ser desarrollada en China”, expresó.

De todas formas, el presidente de la CUTI alertó que “no hay dudas” de que la cultura china “es distinta” y que es necesario “aprender y trabajar”. “No es de corto plazo, aquellos que no iniciaron las actividades de trabajo con sectores chinos les va a costar más. No podemos pensar que de hoy para mañana vamos a tener resultados positivos”, explicó.

Loureiro sostuvo que, de cara a la concreción del acuerdo – que es “claramente beneficioso” para el sector - es necesario trabajar en “cómo se hace”.

“Hay cosas que se estipulan. Por ejemplo, en específicamente qué significa trabajar en un TLC desde el punto de vista de desarrollo de software. Eso está categorizado, hay que entender qué se incluye y qué no, dónde están almacenados los datos, qué cosas son, las exigencias y el respeto por las leyes. Hay un montón de cosas que hay que ponerlas y no se puede no saber sobre eso”, explicó.

Otro de los puntos sobre los que hay que trabajar, según Loureiro, es sobre lo vinculado al libre movimiento de los profesionales.

“Imagínate que si tienen que viajar un profesional nuestro a China, hoy necesita visa. A partir de un TLC ¿qué va a ocurrir? Hay muchas actividades que no están vinculadas únicamente a lo empresarial y que hay que tenerlas en cuenta a la hora de negociar”, apuntó.

El presidente de la CUTI entiende que es necesario colocar en los equipos técnicos a profesionales “que tengan en cuenta todas estas cosas”. En ese sentido, destacó que “Uruguay ha demostrado tener equipos técnicos muy capaces para todo ese tipo de acuerdos”.