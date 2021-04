Cómo se aplicará el "impuesto covid-19" que se aprobó en el Parlamento

El Impuesto de Emergencia Sanitaria 2 Covid-19 fue aprobado en el Parlamento en la madrugada de este jueves, y grava los salarios de funcionarios públicos y jubilaciones que superen los $ 120 mil nominales.

El impuesto incluye a los funcionarios del Estado, gobiernos departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, personas de derecho público no estatal y entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria. También se incluye a los cargos políticos y de confianza, y se aplicará durante mayo y junio.

Lo recaudado por el impuesto será destinado al Fondo Coronavirus, creado en abril del año pasado, para atender a aquellos sectores que vieron interrumpidas sus actividades a raíz de la declaración de emergencia sanitaria.

El impuesto no podrá afectar a las remuneraciones inferiores a los $ 80 mil líquidos mensuales, y en ningún caso será deducible en la determinación del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).

El impuesto se determinará mediante la aplicación de "tasas progresionales vinculadas a una escala de remuneraciones y prestaciones nominales", según especifica el texto. De $ 120.001 a $ 130.000 es el 5%, de $ 130.001 a $ 150.000 es 10%, de $ 150.001 a $ 180.000 se aplica el 15% y en salarios de más de $ 180.001 es el 20%.

Queda exceptuado el personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores médicos y no médicos) que a raíz de las tareas que desempeña, está expuesto al contagio del covid-19.

El proyecto sancionado incluye un adicional al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), de carácter mensual, que gravará los ingresos correspondientes a las jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales, y prestaciones de pasividad similares, de instituciones públicas, paraestatales y privadas, durante los meses de mayo y junio. Lo recaudado será destinado al Banco de Previsión Social.

Este impuesto también se aplicará mediante tasas progresionales, y en ningún caso el monto será inferior a los $ 100 mil líquidos mensuales.

En 2020, según los datos de la Dirección General Impositiva (DGI), el impuesto a los funcionarios públicos recaudó $ 743 millones (US$ 17,8 millones). En tanto, el adicional del IASS generó ingresos por $ 514 millones (US$ 12,3 millones), por lo que se aportaron al Fondo Coronavirus $ 1.257 millones (US$ 30,2 millones).