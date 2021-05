Cómo se fijan los precios de la carne en Argentina y cuánto se perderá por el cierre de exportaciones

Por Lara López Calvo- El Cronista-RIPE

La decisión del presidente Alberto Fernández de suspender las exportaciones de carne vacuna le costará al país una pérdida de ingresos de divisas de por lo menos US$ 225 millones en un mes, de acuerdo a las cifras de ventas al exterior mensuales del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) . El Estado recibe en promedio US$ 20 millones mensuales por derechos a exportación que no tendrá el próximo mes.

El año pasado por la venta de 897.500 toneladas equivalentes a res con hueso -medida con la que se calcula el volumen- generó un ingreso por US$ 2.710 millones para Argentina, una cifra que este año se esperaba que sea mayor por la disminución de restricciones en el resto del mundo y la mejora de precios internacionales. Hasta antes de la suspensión, en los tres primeros meses del año el sector había generado ingresos por US$ 611 millones.

La última vez que el gobierno tomó una medida similar perdimos 12 millones y medio de cabezas de ganado, el 20% del stock ganadero, 19.000 puestos de trabajo y se cerraron 140 frigoríficos del cual volvieron a abrir 70, la mitad", detalló Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra) .