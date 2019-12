Cómo tener a los mejores

Por Pablo Carrasco, especial para El Observador

En los días que transcurren se produce una fiebre de consultas de parte del gobierno electo a diferentes personas dotadas del talento y honestidad que los hace dignos de encargarse de las infinitas tareas de un Estado, en una palabra se trata de invitar a “los mejores”. Poner a “los mejores” es la consigna que todo candidato a la alternancia blande como promesa electoral y en esta ocasión nunca más oportuno, ya que venimos de un período donde a presuntos licenciados en genética se les pone al frente de una empresa compleja como una petrolera.

Un caso icónico es el del economista Isaac Alfie, seguramente “el mejor entre los mejores”, que decide renunciar a su brillante carrera privada para asumir una tarea ingrata y poco reconfortante, por amor a su país.

Sin embargo, la actitud de Alfie es la excepción y no la norma. Decenas de personas apropiadas a la función deciden decir que no a tamaña renuncia y entonces se vuelve difícil cumplir la promesa de poner a “los mejores”.

Las personas que por vocación y buena voluntad se han acercado a los partidos para aportar sus conocimientos y construir los programas no son necesariamente un “dream team”. La tarea realizada nos distingue como militantes, pero no necesariamente como aptos para la tarea y así el gobierno electo debe salir a buscar a “los mejores” fuera de su caja partidaria. Aun así la tarea es ciclópea por el apego de los mejores a su éxito privado.

En los tiempos que transcurren abundan los ejemplos de gobiernos que reciben por vía electoral o por reacciones callejeras “sorpresas” que antes que nada denuncian una enorme falta de comunicación con el sentir de la gente. Mauricio Macri se sorprendió con una votación hostil mientras que Sebastián Piñera se enteró de su falta de sintonía con el pueblo por una explosión popular callejera.

Juntando ambos conceptos, parece claro que faltan figuras intermediarias entre el sentir de la gente y la gobernanza.

Me parece que es hora de ser inteligentes y buscar la manera de que “los mejores” puedan participar en el gobierno.

Mi opinión es que se deben tomar algunas horas de estos “mejores”, que con gusto la darán, siempre que su aporte se incluya institucionalmente en el gobierno de turno.

En particular, a la vista de la experiencia, pienso que los ministerios tengan de manera honoraria sus “ejecutivos de cuenta”, su atención al usuario, su intérprete entre los colectivos productivos o sociales y las jerarquías que por su praxis se encuentran aturdidos por la agenda.

Estos “intermediarios” deberían tener la doble tarea de filtrar y mejorar los reclamos de los grupos de interés y a la vez tener el privilegio de ser escuchados institucionalmente por el gobierno.

Se trata de una especie de ombudsman que facilita la llegada de los reclamos populares a las máximas autoridades de manera formal, sin que sea necesaria una “lucha” para ser escuchados.

La actualidad está plagada de ejemplos de incomprensión entre un sector o colectivo con el ministerio de turno, que solo ha provocado una relación perder-perder.

Tenemos que contar con “los mejores” porque no hay forma de conseguir el mejor gobierno de la historia sin ellos.

Y por tal razón deberemos abrir la mente a nuevas formas de integración al gobierno.

No podemos esperar que los milagros “Alfie” se multipliquen porque eso no ocurrirá y tampoco podemos conformarnos con integrar el gobierno a personas que no tengan costo de oportunidad y sean un yacimiento de tiempo.