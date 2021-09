Cómo vienen las negociaciones para definir los ajuste salariales de 630 mil trabajadores

La novena ronda de negociación salarial en el sector privado se puso en marcha hace poco más de un mes y medio. Hoy hay 193 mesas abiertas en los diferentes subgrupos de actividad que involucran a unos 630 mil trabajadores. En la mayor parte de los casos se dejó atrás la etapa de presentación de lineamientos y lentamente está empezando a negociarse la renovación de los acuerdos que vencieron el 30 de junio pasado.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), no estableció plazos para que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo, pero sí aspira a que en las primeras semanas de octubre se empiecen a confeccionar y firmar los convenios. “La idea es acelerar un poco el ritmo de la negociación. Avanzar lo más que se pueda al ritmo que la negociación lo permita, pero teniendo claro la perspectiva de que no se puede dilatar mucho en el tiempo”, dijo a El Observador, el director Nacional de Trabajo, Federico Daverede.

Un de las razones radica en que el pago de retroactivos puede generar dificultades para las empresas, en la medida que el proceso se estire en el tiempo. La demora también supone un perjuicio para los asalariados. De todas maneras, el funcionario insistió en que también importa “el contenido y la calidad de los acuerdos”, respetando las características particulares de cada mesa.

El último relevamiento realizado por el MTSS mostró que solo una decena de subgrupos están en etapa de preacuerdo. “En líneas generales queda mucho por negociar. Esperemos que en octubre se pueda acelerar un poco el ritmo y empezar a resolver”, afirmó el jerarca.

Como se anticipaba en lo previo, la negociación no está fácil. Mientras desde el sector empleador se insiste en que la mayoría de las empresas tienen dificultades, producto de las restricciones impuestas por la pandemia, los sindicatos reclaman una rápida recuperación del salario perdido en la ronda puente. Ello acompañado de fórmulas que aseguren el mantenimiento del poder de compra en los próximos dos años. Esa es la tónica general que se está dando en la práctica, de acuerdo a un relevamiento realizado por El Observador en diferentes grupos.

Tiendas y supermercados

Vale mencionar algunos ejemplos. Una rama importante por su peso en el empleo es el comercio minorista. Aquí están incluidos sectores como supermercados, tiendas, almacenes, bazares, papelerías, barracas, ópticas, y artículos para el hogar, entre otros.

Hasta ahora la postura de la Cámara de Comercio es más afín a seguir los lineamientos oficiales, que a considerar otras propuestas. Eso no quita que desde la gremial también se ha hecho saber la dificultad que implica para pequeñas y medianas empresas firmar acuerdos a dos años de plazo, dada la incertidumbre que se considera todavía está presente respecto a la evolución de la actividad económica

Sobre este punto, el dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), Carlos Baiz, dijo a El Observador que si bien hay sectores “en problemas”, otros no los tienen. “Claramente supermercados no está con problemas, no cerraron, no hay gente en seguro, no está afectado el sector”, dijo. También puso el ejemplo de las tiendas. Si bien hubo varias que cerraron al público durante la pandemia, en otros casos siguieron funcionando con canales de venta web, resaltó.

La negociación también tiene la particularidad de casos en los que se pueden llegar a aplicar dos pautas distintas dentro de un mismo subgrupo. Uno de esos son los free shops que están incluidos en la categoría tiendas. La pauta habilitó a dar un ajuste puente (3% en enero de 2022 sin ajuste en julio) por ser un sector de los más golpeados por la crisis asociada a la pandemia. Eso está acordado y se volverá a negociar recién el año próximo.

Camilo dos Santos

Acto de la Confederación de Sindicatos Industriales.

En la industria metalúrgica, el sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), plantea ajustes por el 100% del IPC proyectado por privados, con correctivos semestrales y no al final de los acuerdos como propone la pauta oficial. En relación al salario perdido en la ronda puente, el sindicato aspira a recuperar la totalidad en los próximos dos años (4,33%) y no solo el 1,6% como sugiere el lineamiento oficial.

Hay otras reivindicaciones como la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, formación profesional, y la instalación de ámbitos productivos sectoriales para tratar aspectos vinculados a política industrial. El dirigente de la Untmra, Danilo Dárdano, dijo a El Observador que los planteos tuvieron respuesta negativa en el grupo madre. “Aceptamos abrir los subgrupos con la condición de que fuera para negociar y no para que estemos dos meses con 0. En general no vemos voluntad de negociación en la mayoría. Entonces, planteamos que no perdamos tiempo y votemos ya, porque no vamos a estar dos o tres meses para nada”, afirmó quién también se desempeña como coordinador del Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT.

Tampoco hay avances significativos en grupos vinculados al agro. Los trabajadores rurales negocian dentro del grupo 22 de los Consejos de Salarios que comprende a ganadería, agricultura, y actividades conexas. Y en el sector del servicio doméstico, el sindicato espera respuesta a la plataforma que ya presentó. Además de las reivindicaciones salariales, se quiere avanzar en la definición de categorías laborales, un planteo que tiene ya más de una década.

El panorama es algo distinto en la industria de la bebida. El sindicato y las empresas vienen negociando de manera bipartita en tres subgrupos: malterías, licorerías, y cervezas, aguas y refrescos. Y en ámbito tripartito el transporte de bebidas. Fuentes sindicales dijeron a El Observador que existe “optimismo” para llegar a acuerdos.

Los lineamientos oficiales

Para los sectores menos o poco afectados (mayoría de ramas de actividad), el Poder Ejecutivo propuso convenios a dos años con ajustes semestrales por inflación proyectada –empiezan con 2,5% en julio–, y un componente de recuperación del salario real perdido en el último año.

Al final del convenio (junio de 2023) se establece un correctivo, donde se comparará la inflación efectiva con la estimada, y se otorgará el total o parte del mismo, dependiendo de la evolución del empleo sectorial. También se prevé un tratamiento especial para las microempresas que tendrán ajustes menores respecto a pequeñas, medianas y grandes.

Para los sectores muy afectados por la pandemia se propone un nuevo acuerdo puente con convenios a un año de plazo. Las empresas tendrán una única pauta que incluye un ajuste nominal de 3% en enero de 2022, a los seis meses de vigencia. En este caso no habrá aumento de salario en julio de 2021.