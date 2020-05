Compras chinas no impidieron un ajuste negativo para los futuros de soja

Se dio un ajuste moderadamente negativo para la soja y también para los cereales en Chicago. Si bien China activó compras por la soja estadounidense, se mantiene la tensión, porque Washington da señales negativas respecto al gigante asiático. A eso se suma las buenas perspectivas de producción en Estados Unidos, que establecen dudas sobre una recuperación fuerte de la demanda por la oleaginosa.

En los últimos días se dieron compras chinas de soja estadounidense, que el jueves también incluyó aceite. A pesar de ello, los valores no se recuperaron, con la posición julio de soja operando el jueves en torno a los US$ 307 por tonelada, lo que permitía valores locales apenas sobre US$ 300 por tonelada.

Dudas sobre el optimismo del USDA

El martes de esta semana el USDA elevó su proyección sobre los stocks estadounidenses de soja para la campaña actual –que cierra el 31 de agosto–, ante la expectativa que Brasil siga ganando mercado. Para el ciclo 2020/2021 el organismo previó un aumento en la producción –de 96,8 millones a 112,3 millones de toneladas–, pero con una fuerte recuperación de la demanda –especialmente en China– que permitiría cerrar el próximo ciclo con menores stocks.

Sin embargo, el mercado considera que las expectativas de reactivación de la demanda pueden ser demasiado optimistas.

A eso se suma que los analistas dan por descontado que la soja le ganará superficie al maíz en Estados Unidos, lo que podría llevar a un nivel de producción superior al esperado.

El jueves la consultora Informa Economics elevó su estimación sobre el área de soja, recortando su proyección sobre la superficie que se destinará al maíz.

Rápido avance de la cosecha

En la plaza local el clima permitió un rápido avance de la cosecha. Si bien los rindes de los cultivos de soja de segunda son más parejos que los de los de primera, no hay expectativa de compensación.

Buen clima para una siembra necesaria de invierno

Las condiciones climáticas que permiten avanzar con la cosecha de soja también son positivas para la siembra de cultivos de invierno. Los buenos rastrojos que deja la cosecha alientan la siembra, pero más la presionan la necesidad de los agricultores de tener una producción que les permita hacer caja sobre fin de año.

Los futuros del trigo en Chicago han retrocedido, aunque siguen en niveles superiores al año pasado. La operativa por trigo disponible es nominal con expectativa que más adelante en el año se reactive la demanda desde Brasil donde es muy limitada la oferta interna.