Comunistas y PVP se rebelaron y Diputados aprobó solo ingreso a tropas de EEUU por el G20

Los diputados del Frente Amplio Gerardo Núñez (Partido Comunista) y Luis Puig (PVP) se rebelaron, no acataron la disciplina partidaria e hicieron naufragar dos de los tres artículos del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo para habilitar el ingreso de tropas extranjeras durante la realización del G20 en Buenos Aires a fines de este mes de noviembre.

El artículo 1° del proyecto de ley, que hacía referencia únicamente al ingreso de tropas estadounidenses, fue votado de manera afirmativa por 94 votos en 97, con el rechazo de Núñez, Puig y el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular (UP), un partido de izquierda radical.

Los artículos restantes, que habilitaban el ingreso de tropas de otros países que participan en la cumbre y que así lo solicitaran, fueron rechazados en votaciones con 49 votos en contra y 48 a favor, por lo que el proyecto deberá volver a tratarse en el Senado por haber sido modificado en la Cámara de Representantes.

En su intervención, Rubio cuestionó que el total de las tropas estadounidenses no fueran a Argentina. "Hablan de la lucha contra el terrorismo pero están viniendo los mayores terroristas a Uruguay. El pueblo argentino se va expresar contra (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, ese es el problema de esta gente (los estadounidenses)", argumentó el diputado de UP. El legislador agregó que es "muy grave" que el gobierno uruguayo se preste para "este papel".

Por su parte, Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo, señaló que el "mayor peligro para la humanidad" está dentro del propio G20, que núclea a los países más poderosos del mundo. "El desarrollo de esta cumbre en Argentina es rechazada por la mayoría de los argentinos. Van a ser multitudinarias las movilizaciones. Gente de distintos países de América Latina van a plantear su solidaridad con el pueblo argentino", sostuvo Puig.

El diputado nacionalista Omar Lafluf aseguró que es "terrorífico" que se le adjudique responsabilidad a lo que vote la Cámara de Diputados uruguaya por lo que pueda pasar en las movilizaciones en Argentina. "También me parece terrorífico que se diga acá que mañana van a haber manifestaciones en las calles de las fuerzas populares en Argentina con representación de todos los países de América Latina rechazando las decisiones del G20. Creo que es una actitud temeraria", añadió.

La bancada del Frente Amplio realizó intensas gestiones durante toda la tarde para intentar obtener a través de la oposición los dos votos que faltaban para el segundo y tercer artículo del proyecto de ley.

Antes de comenzar la discusión, la diputada colorada Susana Montaner solicitó un cuarto intermedio de 15 minutos para reunir a su bancada y plantear la situación, pero sus correligionarios le expresaron su negativa, por lo que al finalizar se dirigió al ambulatorio para comunicarle a los frenteamplistas Felipe Carballo y Jorge Pozzi que los colorados no estaban dispuestos a votar estos artículos. De esta manera, los legisladores oficialistas debieron asumir que no llegaban a la mayoría. En el Senado, Cecilia Eguiluz (Partido Colorado) había votado con el Frente Amplio, lo que provocó la esperanza en los coordinadores de la cámara baja.

Ya en sala, el diputado Gerardo Núñez dijo que hablaba en nombre del Partido Comunista y que se oponía por “razones de profunda convicción política”. Núñez señaló que Uruguay debe ser un territorio de soberanía y no la base operativa “contra la represión de ningún pueblo”.

Además, Núñez sostuvo que el G20 se desarrollará en Argentina y no en Uruguay, que no participa ni fue invitado. “¿Alguien puede pensar que las 75 bases que existen en nuestro continente de Estados Unidos (...) no garantizan las condiciones de seguridad para este evento?” preguntó y consideró que votar este proyecto significa estar "a disposición de la represión".

Desde la oposición, el diputado Gustavo Penadés (PN) lamentó que el proyecto de ley no pasara por la Comisión de Defensa de la cámara y explicó que la oposición votaría el proyecto en general y el artículo 1°, pero que de ninguna forma votarían los artículos 2 y 3 porque eran inconstitucionales.

“Son un cheque en blanco al Poder Ejecutivo sin haber cumplido con todos los preceptos constitucionales”, dijo Penadés antes de chicanear al Frente Amplio. “No somos de los que pintamos muros y después venimos a votar. Aquí no hay ambivalencias sino entender que se deben tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo”, dijo.

Luego, el colorado Ope Pasquet sostuvo que la solicitud de autorización era “de rutina” y que fuera de Estados Unidos no daba lugar a “ninguna consideración especial, salvo que se quiera hacer una burbuja para generar una inflación ideológica gratuita”.

¿Qué dicen los artículos?

El artículo 1 (que fue aprobado) autoriza el ingreso al país desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre de ocho aeronaves y hasta 400 personas entre civiles y militares estadounidenses.

El artículo 2 (que no fue aprobado) autoriza el ingreso de tropas pertenecientes a otros países participantes del G20.

El artículo 3 (que no fue aprobado) señala que el Poder Ejecutivo debe enviar a la Asamblea General las solicitudes de autorización del ingreso de tropas del resto de los países del G20, salvo Estados Unidos.