Con lágrimas, Giannina Silva anunció que se va de Algo contigo: "No es mi decisión pero entiendo que es para un crecimiento"

La panelista y comunicadora Giannina Silva se despidió este viernes de Algo Contigo, emocionada por la partida de un programa donde estuvo varios años.

"No es mi decisión, pero entiendo que es para un crecimiento", dijo entre lágrimas en un momento del programa que conduce Luis Alberto Carballo. "Esto es lo más grande, hoy sin quien soy por Algo Contigo. Fueron muchos años, fueron muchas risas. Amo este rol, amo este lugar, amo toda la gente que pasó por acá”, dijo entre varias pausas motivadas por las lágrimas.

Silva se irá a Vamo Arriba, el magazine de la mañana de Canal 4. Allí sustituirá a Andy Vila, quien se fue en diciembre para dedicarse a proyectos personales.

“Visiblemente emocionada, Silva le agradeció a Carballo: "A vos Luis gracias por las hermosas interacciones que tuvimos al aire, las risa, los gritos. Todo es verdad. No todo en la tele es mentira. Toda la metamorfosis y el crecimiento que he tenido en este programa es gracias a vos”.

Carballo le respondió con elogios: “Si vos no hubieses aportado todo lo que aportaste no hubieses llegado. Merecés todo lo que te esta pasando”.



De todos modos Giannina dijo que volverá eventualmente. "Te voy a seguir enloqueciendo cuando algún panelista se vayaade vacaciones", formó al final la conductora, mientras Carballo adelantaba que será quien lo sustituirá cuando él no esté.