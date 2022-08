Con leña mojada y en el techo de Colombia, así fue el "Maracanazo" de los asadores uruguayos

Llovió mucho y la leña estaba húmeda. Además, había que preparar el asado en un lugar a 2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, donde las brasas se apagan rápido. Pese a esos contratiempos y a tener que jugar “en la cancha del rival”, los uruguayos se lucieron y protagonizaron lo que definieron como “un Maracanazo”: volvieron del primer Torneo Mundial de Asadores Ancestrales, realizado en Colombia, con el título de campeones en la categoría parrilla para asar un costillar de vacuno y con la medalla de bronce en la clasificación general.

“No fue fácil, acá en Uruguay tiramos la leña, prendemos y nos sentamos a tomar un vino, una cerveza… la brasa hace lo suyo, pero allá había que estar permanentemente abanicándolas para que no se nos apaguen”, contó a El Observador Enrique Puentes, presidente de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA) y de la Confederación Panamericana de Asadores (CPA).

Este singular mundial, organizado por la Asociación Colombiana de Parrilleros y la CPA, se había postergado dos veces por la pandemia de covid-19, pero finalmente pudo realizarse el sábado 23 y domingo 24 de julio.

Participaron 43 equipos de 20 países en una contienda que se realizó en un club campestre, el club hípico Asdesilla, en Llano Grande, a unos 30 km de Medellín.

“Había países con seis o siete equipos, nosotros fuimos con muy buenos asadores, pero con mucha humildad, como la selección de fútbol fue al Mundial de 1950”, comentó Puentes, quien resaltó el logro por equipos: "terceros y quintos entre 43 equipos de asadores".

AUA

La delegación uruguaya.

El festejo, con creps y papas

Una curiosidad fue el festejo de la delegación uruguaya por esos logros. Obviamente se celebró en el momento, pero ya por la noche, en Medellín, costó por un tema de horario ubicar un lugar, los restaurantes cierran temprano, entonces la delegación terminó “en un bolichito chico”, donde lejos de comer carne asada hubo que conformarse con unos creps con papas.

Al otro día se tomaron una linda revancha: “Fuimos a conocer una finca ganadera, en La Unión, en la región de Antioquia y ahí me di el gusto de hacer un buen asado”, recordó Puentes.

El mundial se desarrolló con base en seis categorías de alimentos asados:

Ancestral: cordero (una pierna para cada equipo), horario de inicio de la preparación 6:30 y de entrega 13:30. Gancho o espada: pollo entero, horario de inicio de la preparación 8:30 y de entrega 10:30. Parrilla: costilla suina, horario de inicio de la preparación 9:30 y de entrega 12:00. Parrilla: costilla bovina, horario de inicio de la preparación 7:30 y de entrega 12:00. A la tabla: pescado entero, horario de inicio de la preparación 8:30 y de entrega 10:30. Postre: Estilo libre, horario de inicio de la preparación 11:00 y de entrega 13:30.

En la clasificación general, Venezuela logró el primer puesto y Panamá el segundo, el equipo femenino uruguayo cosechó el bronce, Brasil quedó en el cuarto puesto y el equipo masculino de Uruguay fue quinto, en un total de 43 formaciones de asadores.

“Jugamos de visitantes, ellos, los colombianos, los panameños, los venezolanos… están mucho más acostumbrados a asar en esos ambientes y carnes como pescado, cerdo y pollo, pero la verdad es que nos defendimos muy bien”, contó.

Los equipos que ocuparon los primeros tres puestos en las generales recibieron un trofeo en madera y pagos de US$ 3.000 para el campeón, de US$ 2.000 para el segundo y US$ 1.000 para el tercero; además todos los competidores recibieron medallas.

El equipo femenino (Las Charrúas) estuvo integrado por Lorena Lacava, María Noel Pereyra y Mariana Tucuna.

El equipo masculino (Los Charrúas) lo conformaron Agustín Castro, Carlos Aguilar, José Luis Cucurella y Yairo Pérez.

Las posiciones de los uruguayos

Las Charrúas:

General: 3

Pollo: 10

Cerdo: 5

Cordero: 9

Pescado: 24

Vacuno: 22

Postre: 6

Los Charrúas:

General: 5

Pollo: 26

Cerdo: 6

Cordero: 7

Pescado: 6

Vacuno: 1

Postre: 8

Se viene el Campeonato Uruguayo

El sábado 12 de noviembre se realizará el Primer Campeonato Uruguayo de Asadores, en Tacuarembó, estando prevista la participación de asadores de los 19 departamentos.

AUA

Enrique Puentes y "Las Charrúas".

En parrillas de chapa

Puentes explicó que, con base en un estricto reglamento, cada equipo debía asar en las seis categorías, en parrillas de chapa suspendidas, no sobre el suelo. Al concluir cada elaboración un equipo de 25 jurados en cinco meses realizaban una suerte de cata a ciegas, sin saber quién presentó cada elaboración.

El jurado uruguayo compartió la tarea de calificación con dos colegas de Colombia, un argentino y un mexicano, y tuvo la responsabilidad de ser el presidente de esa mesa de jurados.

Cada equipo de asadores obtenía la misma carne, en las mismas cantidades y lo que era libre era el postre, pero también el postre debía ser asado en al menos el 50% de su proceso de cocción.

El equipo masculino uruguayo, campeón del mundo, recibió un corte de carne Angus de la empresa americana US Meat, concretamente un cuarto de costillar, tres costillas con un peso de unos 3 kilos.

Había que presentarlo con una salsa o un acompañamiento y en este caso se optó por una peperonata de tres morrones asados (verde, rojo y amarillo) y cherrys confitados.

AUA

El costillar vacuno preparado por el equipo campeón del mundo.

En el caso de los postres, Los Charrúas optaron por una tarta Tatin de pera y manzana cocida a la parrilla; Las Charrúas presentaron boniatos dulces asados con merengue italiano hecho al rescoldo en la parrilla y quemado con el calor de las brasas.

“Es la primera vez que se hace un mundial con estas características, se han hecho otros más americanizados, en barbacoas, pero este fue el primero y se seguirá haciendo cada dos años”, explicó Puentes.

Participar en Colombia no fue sencillo. El costo de la inscripción fue US$ 500 por equipo, pero en realidad hubo que invertir más de US$ 10.000 para el traslado de la delegación. Hubo mucho esfuerzo propio, por ejemplo para resolver faltar a los trabajos durante unos días, y fue clave el aporte de tres patrocinantes: el Ministerio del Turismo, de Stradivarius (boutique de carne uruguaya producida exclusivamente a pasto) y Abasto Santa Clara.

¿El mundial en Uruguay?

El nuevo desafío es lograr que en 2024 Uruguay sea la sede del mundial, para lo cual el país ya se postuló, pero también lo hizo Argentina. En dos meses habrá una reunión entre los presidentes de las asociaciones de cada país para tomar la decisión sobre dónde se hará el próximo Torneo Mundial de Asadores Ancestrales.

AUA

Las integrantes del equipo "Las Charrúas".

La tradición Uruguay

"Cuando salimos a representar a nuestro país, traemos un poquito de todas y cada una de nuestras tradiciones. Hoy con mucho orgullo nos llegó la victoria. Las felicitaciones no es solo para una asociación, sino toda una tradición llamada Uruguay", publicaron en las redes sociales desde la Asociación Uruguaya de Asadores apenas se supo de los logros.

AUA

Los integrantes del jurado, uno de ellos uruguayo.