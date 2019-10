Con los primeros resultados los blancos festejaron y en el FA se vieron caras largas

Con los primeros resultados de las encuestadoras que dieron al Frente Amplio 38,8% de votación, y al Partido Nacional 29,4% la sede de los blancos en bulevar Artigas y Chaná explotó de alegría. Los militantes reunidos allí para esperar las noticias festejaron.

Festejos en la sede de Luis Lacalle Pou #Decisión2019 pic.twitter.com/FY4kCcU4Jn — Natalia Gold (@NatiGold13) October 27, 2019

Mientras tanto en la sede del Frente Amplio, los datos de las encuestadoras borraron casi todas las sonrisas que tenían los dirigentes, que eran optimistas en cuánto a obtener una mejor votación. Esperan que “se revierta como en la campaña”, fue lo primero que comentaron.

Los datos de las encuestadoras borraron casi todas las sonrisas en el comando del FA. Esperan que “se revierta como en la campaña”. — Martín Tocar (@tinchotoc) October 27, 2019

El ministro de Economía y candidato al Senado de Asamblea Uruguay, Danilo Astori fue uno de los primeros que habló en el comando oficialista. Habló de entusiasmo pero pidió "cautela y prudencia" y llamó a "esperar que avancen los fundamentos para expresar posibles resultados". "Con lo que hay ahora no me animo a hacer un juicio definitivo. Me gustaría que subieran (los números) pero todavía no se si va a ocurrir", dijo.