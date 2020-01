Con Pereira descartado, Álvaro Villar se perfila como el candidato del MPP

La candidatura de Fernando Pereira a las elecciones departamentales de Montevideo en representación del Frente Amplio (FA) está descartada. El presidente del PIT-CNT dijo a El Observador que está abocado al "proceso" de prepararse "para ser un dirigente sindical que esté a la altura de las cicunstancias", con la mira puesta en la reunión que el 7 de enero la central sindical tendrá con el mandatario electo, Luis Lacalle Pou.

El nombre de Pereira como uno de los posibles aspirantes en representación de la coalición de izquierda surgió luego de que trascendiera que José Mujica, el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), lo había contactado para convencerlo de que se postulara. No obstante, si bien Pereira reconoció que se reunió con dirigentes de "varios" sectores del FA que estuvieron de acuerdo en su idoneidad para el cargo, hubo dos factores que truncaron la posibilidad de su candidatura.

Por un lado, incidió la falta de una "propuesta formal". A pesar de "haber conversado muchísimas veces" con Mujica y otros políticos, ningún sector salió a respaldarlo públicamente, lo que para el presidente del PIT-CNT era un requisito excluyente.

Pero el argumento de mayor peso fue lo que le transmitieron otros dirigentes sindicales a quienes les consultó sobre su posible candidatura. "Los compañeros del CNT me dijeron que era un momento para que la etapa sindical esté fuerte. Entiendo cuál es mi papel en el movimiento sindical y la importancia que mis compañeros le dan; lo que no comparto es que otros compañeros no tengan esas condiciones", argumentó Pereira.

Con el nombre de Pereira excluido de la lista de posibles precandidatos del FA, el MPP (el sector con más peso en Montevideo) deberá definir a quién respaldar. Está previsto que el 25 de enero se reúna el Plenario Nacional, la máxima autoridad en la interna de la coalición de izquierda, para definir quiénes serán los tres candidatos que el partido presentará en mayo.

La diputada reelecta Susana Pereyra señaló a El Observador que el MPP está dispuesto a analizar "todas las opciones que hay sobre la mesa" porque considera "que todos son excelentes candidatos". Otros dirigentes que pidieron no ser identificados, sin embargo, dijeron que la balanza se inclina por Álvaro Villar, el director del Hospital Maciel que este jueves hizo oficial su precandidatura y que es visto con buenos ojos por Mujica.

Diego Battiste

De hecho, cuando en 2011 el entonces mandatario le pidió a Mario Córdoba, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que renunciara al cargo, le consultó a Villar si estaba dispuesto a asumir en su lugar. El líder del MPP aprobaba el trabajo que el neurocirujano había hecho en el Hospital de Tacuarembó pero rechazó la oferta porque, si la aceptaba, no podría dedicarse a la neurocirugía, según dijo Villar a El Observador.

Personas en contacto con Mujica y con Villar señalaron que la falta de trayectoria política del neurocirujano es uno de los factores que al MPP le generan más desconfianza, ya que teme respaldar a un postulante cuya candidatura no sea respaldada por el Plenario Nacional.

En la conferencia de prensa de este jueves, el director del Hospital Maciel contó que se tomará licencia en los próximos días para reunirse con dirigentes de todos los sectores. Villar no precisó qué reuniones ya fueron agendadas, pero dijo a El Observador que dirigentes del MPP, el Partido Socialista y el sublema Progresistas –integrado por Fuerza Renovadora, Alianza Progresista, Plataforma y la Vertiente Artiguista– lo contactaron para brindarle su apoyo.

El excandidato y líder de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, es uno de los dirigentes del FA más convencidos con la precandidatura de Villar. Este lunes estuvo reunido con otros referentes del bloque Progresistas para hablar sobre la postura de esa alianza de sectores moderados y, según confiaron fuentes del FA, manifestó que trabajó para apoyar a Villar.

El Partido Comunista tiene avanzadas las negociaciones con el Partido Socialista y con Casa Grande en busca de cerrar un apoyo común a la candidatura de Carolina Cosse, la excandidata a la presidencia y senadora electa. Fuentes del Partido Comunista dijeron a El Observador que mantienen contactos telefónicos diarios con la exministra de Industria y también reuniones periódicas por el avance de las negociaciones dentro del Frente Amplio.

Inés Guimaraens

Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía y Finanzas, es otro de los nombres manejados y cuenta con el apoyo de Asamblea Uruguay, el sector del ministro Danilo Astori.

Este lunes el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, el senador electo Óscar Andrade, junto a los dirigentes Daniel Marsiglia y Gustavo Cabrera, estuvieron reunidos con el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, y otros representantes de ese sector. Los dirigentes comunistas también mantuvieron ese día un encuentro con integrantes de Casa Grande y otro con Villar.

Las autoridades del FA en la capital definieron en un plenario departamental pedirle reuniones a los posibles precandidatos. Este jueves se concretó el encuentro con Gustavo Leal, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

El presidente de la Mesa Política departamental, el diputado Carlos Varela, sostuvo que "en líneas generales" todos los posibles postulantes "coinciden" en sus propuestas para Montevideo. "Los matices pueden estar en alguna medida muy concreta pero que en este momento no sería importante destacarlo porque lo más importante va a ser el programa", agregó.

La redacción del programa del FA comenzará el 7 de enero. El legislador contó a El Observador que la fuerza política definió una estructura de trabajo, responsables por cada área y equipos de trabajo.