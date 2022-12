Con un voto colorado, Junta Departamental de Canelones aprobó nuevo fideicomiso de Orsi

La Intendencia de Canelones recogió el guante lanzado por el edil colorado Jerónimo Costa, y abrió un tercer round para que le dé la espalda –en dinero– para mostrar gestión.

"Vemos con mucha preocupación la poca inversión y mantenimiento de caminería rural, como también el apoyo a los sectores productivos", dijo el dirigente batllista en la media hora previa del 20 de setiembre en la Junta Departamental.

Costa reclamó esa tarde un "déficit de atención" en la recolección de basura y en el alumbrado público que "brindaría más seguridad a los ciudadanos". "Aquí se dio anuencia a un financiamiento a largo plazo de US$ 44 millones, no teniéndose en cuenta lo antes mencionado. Desde esta banca estaremos esperando iniciativas del intendente para contemplar las inquietudes de los vecinos", desafió, y pidió apartar sus dichos en un oficio a Yamandú Orsi.

Y el intendente contestó con el pedido de un préstamo por hasta US$ 22 millones a pagar en 20 años y ejecutar antes de 2025, intimando al edil colorado a prestar el voto 21 en la Junta, algo que se concretó en la noche de este martes.

Costa se desmarcó así del resto de la oposición y del propio Partido Colorado, que tenía una postura contraria a mayor endeudamiento, y le otorgó a Orsi el voto que le faltaba para volver a endeudarse por un período mayor a su administración. Es la segunda vez que el intendente canario logra una victoria de este tipo en la Junta Departamental. En la anterior oportunidad, en abril de este año, fue el edil blanco Juan López el que levantó la mano para acompañar al Frente Amplio.

La negociación

Con la lección aprendida de su fracaso en julio de 2021, con la misma táctica que en abril de este año, sin dar tiempo a la oposición a hacer los suficientes llamados, la comuna canaria devolvió su "interés" de "atender los planteos realizados como de suma importancia para mejorar la calidad de vida de la población canaria". La intendencia puso como ejemplo la "extensión y recambio de luminaria en canchas de baby fútbol y espacios culturales de relevancia para los municipios".

Desde el entorno de Orsi señalaron a El Observador que hubo un contacto informal con Costa para ver si sostenía lo dicho, y él contestó que sí. El edil negó cualquier acuerdo con el Frente Amplio y horas antes de la sesión aseguró que quería "estudiar a fondo" el proyecto, luego de haber votado en contra en la Comisión de Hacienda el día anterior, por considerar que "entró muy rápido" y que nunca había exigido un préstamo.

Fachada de la Intendencia de Canelones

En el correr del día a Costa lo llamó el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, uno de los referentes de su agrupación política en Canelones y amigo personal desde hace 40 años. El jerarca transmitió la oposición del Partido Colorado a cualquier nuevo endeudamiento en la intendencia y el edil ratificó su malestar con la intendencia por atribuirle directamente –con nombre y apellido– la propuesta.

Hackenbruch declaró a El Observador: "No me pareció de las mejores prácticas políticas poner en un mismo día la votación por las actuaciones de la investigadora para La Floresta, el nombre de mi madre para una calle de Pando y el pedido de anuencia para un nuevo préstamo". "A pesar del buen relacionamiento personal y político que tenemos, todo este manejo me pareció muy desafortunado", afirmó.

Finalmente, el edil colorado acompañó al oficialismo y aprobó el fideicomiso. Tras la votación, Hackenbruch lamentó la actitud del edil. "No respaldó la posición que teníamos", dijo a El Observador.

La intendencia es "solvente", dice la administración

La aprobación del último fideicomiso por US$ 44 millones abrió el debate entre la oposición, que cargaba sus dardos contra el endeudamiento millonario de la comuna, y el Frente Amplio, que defendía la herramienta como la vía para dar respuesta a los vecinos. El edil blanco Juan López fue el encargado de dar el voto 21 que la izquierda precisaba para el crédito a 15 años, luego de que el ida y vuelta con Torre Ejecutiva frustrara el fideicomiso por US$ 80 millones pedido el año pasado.

La comuna canaria ya tiene diez compromisos distintos asumidos en el correr de las últimas décadas, con algunos que terminan en 2026 y otros en 2039. La directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, estimó en su informe a la Junta que el nuevo crédito hubiera dejado comprometida 14% de la recaudación anual para este período, 13% para el próximo quinquenio y "en tendencia descendente".

En el expediente de más de 30 páginas, al que accedió El Observador, la jerarca garantizó que la intendencia es una "institución solvente que cumple con sus objetivos" y que su estructura actual del pasivo "ha mejorado sustantivamente en los últimos años". Tabárez detalló también que hay "niveles de recuperación auspiciosos" en los ingresos municipales luego de la pandemia.

El coordinador del Gabinete Territorial, Sergio Ashfield, dio los detalles del proyecto ante la Comisión de Hacienda: hasta $ 320 millones para la gestión de residuos y la limpieza pública, unos $ 80 millones para "fortalecer una nueva etapa" de caminería rural "con énfasis en el noreste de Canelones generando una propuesta que permita vincular las escuelas rurales, las fomentos y los centros urbanos cercanos", unos $ 80 millones para movilidad eléctrica –para "apostar en la robustez y modernización" del transporte canario– y otros $ 400 millones para alumbrado con tecnología LED.

Si bien las autoridades de la comuna se llamaron a silencio, desde el entorno del intendente expresaron a El Observador que ningún resultado les era adverso, al tiempo que los US$ 22 millones solo complementarían los US$ 44 millones del reciente fideicomiso, y completarían el paquete inicial de US$ 80 millones que fracasó el año pasado. "Si no lo votan, seguimos con el fideicomiso que ya estamos ejecutando; y si lo votan, todavía mejor para nosotros", dijeron en la tarde, horas antes del desenlace en el palacio de la calle Artigas.