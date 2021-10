Agro > REFERENCIA INTERNACIONAL

Con una baja apenas perceptible, el precio de los lácteos sigue en los US$ 4.000

En la licitación final de setiembre la referencia alcanzó los US$ 4.011 por tonelada de lácteos y ahora, al comienzo del décimo mes del año, quedó en US$ 3.977, es decir US$ 34 menos