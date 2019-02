Conferencia Episcopal presentará guía de actuación ante abusos sexuales

La Conferencia Episcopal emitirá en marzo una guía práctica de actuación ante casos de abuso sexual en la Iglesia, según anunció este martes en conferencia de prensa el presidente de la Conferencia, y obispo de Mercedes, Carlos Collazzi, e informó El País.

Collazzi regresó este martes a Uruguay luego de participar en un encuentro convocado por el papa Francisco en el Vaticano junto a los otros 113 presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar el tema de la pederastia.

"La iglesia, preocupada por estos hechos perpetrados por clérigos, anima a la búsqueda de la verdad y que se haga justicia y comprende el dolor de las víctimas y trata de acompañarles. Sabe que el hecho es gravísimo y sobre todo quienes los han perpetrado: ministros de la iglesia", dijo a El Observador sobre lo reflexionado en el encuentro con el papa.

Collazzi aseguró que desde Roma "se darán lineas comunes para el mundo entero ante un mal que no debe volverse a repetir, que no debe ocurrir nunca más". A su vez, se refirió a la necesidad de pedir a Dios que perdone a todos los que han cometido estos "tremendos atropellos", entre ellos, ministros católicos, que atacan la credibilidad de la iglesia.

"La protección de los menores debe ser objetivo principal de cualquier medida que se tome y sobre todo tener líneas comunes para la actuación decidida y sincera para que tenga prioridad siempre el menor, la centralidad en Cristo y, sobre todo, una búsqueda sincera y decisiva del bien de toda la comunidad para que las victimas de los abusos para que las victimas sean comprendidas y apoyadas", sostuvo Collazzi.

Según el presidente de la CEU, Francisco dijo que la Iglesia Católica "no cesará de buscar hacer justicia a estos crímenes", además de no "encubrir y subestimar" más casos de abuso.

En un largo discurso, el pontífice argentino comparó la "plaga" de los abusos sexuales a menores con las prácticas paganas del pasado de "ofrecer seres humanos" y reconoció que se trata de un problema "universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas partes", dijo, según informó AFP este domingo.

"Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso —que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso será afrontado con la máxima seriedad", afirmó.

El pontífice, que el jueves al abrir los tres días de debates prometió "medidas concretas y eficaces", anunció que la jerarquía de la Iglesia aplicará las estrategias de las organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para erradicar la pederastia "de la faz de la tierra", informó AFP.

"Vamos a tomar todas las medidas posibles para que tales crimines no se repitan. Que la Iglesia vuelva ser creíble y confiable", clamó una hora después durante el Ángelus en la plaza de San Pedro y aclaró que colaborarán con la justicia de todos los países, "sin encubrirlos o subestimarlos".

El discurso fue mal recibido por algunas víctimas presentes en Roma para la contracumbre, que esperaban una respuesta más contundente. "Sólo 'bla, bla'. Todo culpa del diablo. No me sorprende, me decepciona", comentó el suizo Jean Marie Furbringer, de una asociación de víctimas.