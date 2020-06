Confianza, comunicación y liderazgo: las claves para enfrentar la nueva normalidad

Por Florencia Guaragna

Asistente de Comunicación

Corporativa de L‘Oréal Uruguay

Cuando se estableció la emergencia sanitaria, no podíamos imaginarnos lo desafiados que nos podíamos sentir, cada uno desde nuestro rol. En enero, mirábamos la realidad de Asia, asombrados de lo que sucedía, preocupados en cómo podía impactar su situación, pero aun así no visualizábamos los desafíos que estaban por venir. Con el diario del lunes, surge una reflexión: ¿cómo podríamos habernos preparado mejor?



La situación planteó de forma inmediata el reto de poner a prueba la capacidad de adaptación, resiliencia y solidaridad, como individuos y como empresas. En este último, el desafío de actuar con responsabilidad ante nuestros equipos, siendo rápidos y asertivos en nuestras comunicaciones, adaptando el negocio a la realidad que afrontamos, donde se plantea un consumo y necesidades de servicio diferentes.



Nos encontramos con realidades absolutamente desconocidas, donde las empresas y los profesionales que formamos parte de ello, teníamos que hacerle frente a la incertidumbre. Así nos sentimos en los equipos de RRHH y Comunicación, así nos sentimos en L’Oréal.



La incertidumbre se transformó rápidamente en un desafío de cómo tomar decisiones de forma acelerada y siendo efectivos en la organización, para dar sostenibilidad al negocio y cuidar a nuestro equipo al máximo, lo que nos llevó a priorizar dos grandes intangibles: la confianza y el liderazgo.



La confianza es fundamental en todo tipo de vínculo, y los equipos no son una excepción.



Si tenemos confianza en los otros miembros, sabemos que todo va a estar bien –por más que por momentos no lo parezca- pero siempre va a haber un “back up”, quien nos respalde; saber que no estamos solos en esto ayuda a fortalecer la relación y las competencias del equipo.



Contar con la confianza y desarrollarla, ha sido muy productivo en tiempos donde las metodologías de trabajo cambiaron, las formas de liderar se transformaron, y donde la base de este camino es la construcción y el desarrollo de la confianza y el liderazgo.



Al mismo tiempo, percibimos fundamental el rol de la comunicación; como equipo de RRHH y Comunicación, sentimos el manejo de nuestra gente y la comunicación es nuestra responsabilidad.



Este desafío nos recordó una vez más que no solo es nuestro trabajo, sino que la comunicación es un factor clave dentro y fuera de la empresa. Es un trabajo de todos los líderes de la organización y también de nuestros colaboradores. A nivel interno, nuestros equipos deben estar informados en todo momento. Las personas no solo somos seres sociales, sino que demandamos información, y para esto es fundamental tener un equipo que responda y transmita.



Por otra parte, L’Oréal desarrolló el programa Unidos y Seguros, para poder retomar las actividades en la nueva realidad que nos desafía.

Este programa trabaja sobre la base de información necesaria para poder cambiar hábitos en nuestros comportamientos, teniendo como columna vertebral la generación de confianza en nuestros colaboradores y en los stakeholders, para que podamos sentirnos respaldados en este desafío de enfrentar una nueva realidad.

Unidos y seguros tiene diferentes módulos, siendo uno de ellos un e-learning de acceso público, para que las personas que deseen acceder, aprendan cómo utilizar correctamente los elementos de protección personal en este contexto.



El covid-19 fue y es un gran desafío, pero logramos impulsar la confianza, establecimos nuevos objetivos para el futuro; modificamos nuestras metas para el 2030; si bien tenemos un compromiso fuerte con la sociedad y el medio ambiente, esta crisis fomentó que duplicáramos nuestros esfuerzos en estos temas. A la vez, continuamos ejercitando la ayuda mutua entre las diferentes divisiones de la empresa, fomentando y alentando la fuerza para enfrentar la situación actual. l