Convocan al Codicen a Diputados tras sanción a 15 docentes por sacarse foto contra Vivir sin miedo

Los diputados que integran la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes convocaron a las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) para aclarar la sanción a 15 docentes del liceo 1 de San José que en 2019 se sacaron una foto contra la reforma Vivir sin miedo que promovía el hoy ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

La convocatoria fue votada este miércoles, luego de que los legisladores de la comisión –presidida por el blanco Alfonso Lereté– recibieron a dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), quienes dieron su visión sobre la sanción.

Las autoridades del Codicen, encabezado por Robert Silva, sancionaron a los docentes al entender que violaron la laicidad al sacarse la foto en las inmediaciones del centro educativo. Los profesores, en tanto, argumentan que no lo hicieron frente a los alumnos.

El castigo implica seis meses de separación del cargo y la retención de la mitad de sus sueldos. Si bien la denuncia había sido presentada en octubre de 2019 por la entonces directora del centro, Miriam Arnejo, las autoridades de la anterior administración decidieron archivar la investigación. No obstante, a pedido de la actual directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, la investigación fue retomada, informó La Diaria en los últimos días.

Las distintas visiones

Para el diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini, la sanción promovida por el Codicen es "desproporcionada" teniendo en cuenta que los docentes no tenían antecedentes y que la foto, según su versión, no fue tomada delante de estudiantes. Además, el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) señaló a El Observador que esta denuncia no fue la única que se archivó, por lo que el Frente Amplio pedirá el acta de la reunión en la que se tomó la decisión.

"Se trata de una actividad de carácter sindical, porque el sindicato (Fenapes) y los trabajadores organizados habían tomado una posición respecto a la convocatoria (Vivir sin miedo) y esa actividad está protegida por la Constitución, al igual que la libertad de expresión", sostuvo Sabini. El legislador subrayó que la medida del Codicen busca "criminalizar a las organizaciones sindicales y recortar el derecho de los ciudadanos de expresar lo que piensan".

El diputado también se preguntó "quién está investigando las redes sociales de los docentes", ya que "lo que se le está diciendo es que no se pueden expresar". "Si un docente está en contra de la ley de urgente consideración, va a pensar dos veces antes de sacarse una foto", consideró y agregó que "un buen docente es el que otorga todas las miradas y es capaz de fundamentar la propia".

José Carlos Mahía, senador del Frente Amplio, también criticó la sanción y dijo que, según lo expuesto por Fenapes, no hubo acceso de los acusados al expediente sancionatorio, por lo que no se cumplieron con las garantías del proceso. "Es un vicio desde el punto de vista administrativo", dijo a El Observador.

Por su parte, el diputado Lereté dijo que "no hay nada que ocultar" y que la actuación del Codicen fue "transparente".