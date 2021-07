Copa América 2

Hoy de noche se enfrentan Brasil y Argentina por la Copa América 2021 en Río de Janeiro. El gran show será entre Neymar y Messi, antiguos socios en el Barcelona. El pasado jueves se enfrentaron, en el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur, los presidentes de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, con dos visiones muy distintas de lo que debe ser el Mercosur. Es quizá la primera vez en que Argentina y Brasil no tienen posturas similares, en las que por cierto hubo disputas por cupos y cuotas pero no discrepancias sobre adónde debe ir (o mejor dicho, no ir) el bloque.