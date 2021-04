Coppola criticó la nueva serie de Maradona y aseguró que es pura ficción: "Yo viví otra cosa"

A todos los temas que generaron polémica luego de la muerte de Diego Maradona, ahora se agrega el estreno de la serie biográfica de la estrella del fútbol mundial. Maradona: sueño bendito se estrenará en el correr de este año en la plataforma Amazon Prime Video.

Aunque aún no se publicó la fecha exacta de lanzamiento para su primera temporada, la serie ya está cosechando críticas en el entorno del futbolista. Este martes Guillermo Coppola, el exrepresentante del Diez, quiso dejar en claro que se trata de una ficción y en una entrevista con Jorge Rial en su programa TV Nostra aseguró que él vivió "otra cosa". "No me interesa nada la ficción", apuntó.

“Me pueden poner con un arma tirando tiros y matando gente. ¡Es ficción! Yo viví otra cosa”, dijo Coppola y se mostró descontento con el tratamiento narrativo de la serie. “¿A quién le pidieron que contara? Porque esta gente, con la plataforma y el poder que tienen, ¿a quiénes contrataron para que contaran los episodios? Porque nadie lo vivió como lo viví yo”, cuestionó Coppola sobre la serie que abarcará desde la juventud de Maradona hasta su etapa como técnico de la selección argentina.

“Me podrían haber contactado como lo hicieron Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher (los actores que interpretan a Coppola en la serie). A quienes invité a Madrid a ver River-Boca, a quienes invité a almorzar más de una vez con grupos de amigos míos y a participar de eventos para que copiaran mis gestos. O sea que colaboré con la serie y no por dinero sino porque Diego lo había autorizado”, dijo el exrepresentante de Maradona.

Coppola sostuvo que no podría ponerse en contra de un proyecto autorizado por alguien que le "dio una vida de cine y de película".

"Soy agradecido, no podía ponerme en contra de su decisión", concluyó.