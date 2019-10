Corte Electoral abrió el padrón electoral fuera de plazo para remediar errores

La Corte Electoral debió resolver en los últimos días la situación de cerca de 15 ciudadanos uruguayos que estaban inhabilitados para votar porque por un error administrativo el sistema del organismo había interpretado que habían muerto, cuando quienes fallecieron habían sido sus padres, con nombres idénticos a los de sus hijos.

Es un problema "habitual" que ocurre en todos los años de elecciones, dijeron a El Observador fuentes de la Corte Electoral, que en la sesión de este miércoles trató el caso de Horacio Rueda, quien en su cuenta de Twitter había denunciado este lunes que no iba a poder votar en las elecciones de este domingo porque lo habían "dado por fallecido". "Además de que me mueve emocionalmente, me sacan la posibilidad de ejercer mi derecho", criticó el cuidadano.

Por error administrativo de la corte electoral, no voy a poder votar en las elecciones nacionales ni tampoco en una eventual segunda vuelta. Me dieron por fallecido, se confundieron con mi padre. Además de que me mueve emocionalmente, me sacan la posibilidad de ejercer mi derecho — Horacio Rueda (@ruedatesta) October 22, 2019

Dos días después, en la tarde de este miércoles, Rueda anunció que al final no tendrá inconvenientes para depositar su voto en las urnas. "Me lo acaban de confirmar desde la Corte Electoral", exhibió.

En efecto, las fuentes consultadas aseguraron que se enmendó el error de ese caso, y también el de otros tres personas, pese a que la normativa habilita a realizar modificaciones en el padrón electoral hasta 15 días antes de las elecciones. "Los ciudadanos omitidos podrán formular reclamación por escrito, personalmente o por carta certificada", dice el artículo 3° de la circular 10537, siempre y cuando eso se haga dos semanas antes al último domingo de octubre.

Los ministros decidieron de todos modos saltearse ese artículo para evitar que "los ciudadanos no carguen con el error" del organismo y se priorizó así corregir las irregularidades, aunque de todas maneras los reclamos fuera de fecha han sido minoría, agregaron las fuentes.

Por otra parte, las autoridades solicitaron un informe para conocer con exactitud todas las situaciones que debieron ser atendidas en las últimas semanas –aunque se estima que fueron 15 aproximadamente–, y se determinó también que a partir de este miércoles ya no habrá tiempo de modificar errores si se siguen presentando casos,