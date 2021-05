La Intendencia de Montevideo (IMM) está afinando el proyecto de presupuesto quinquenal con vistas a su presentación a la Junta Departamental el próximo 25 de mayo. Tras semanas de discusión interna entre jerarcas y reparticiones, la administración de Carolina Cosse comenzó la coordinación con la bancada de ediles del Frente Amplio.

Este lunes el departamento de Recursos Financieros de la comuna encabezó una reunión vía Zoom con los legisladores capitalinos, en la que enseñó a trazos gruesos los números del presupuesto. Ya con el "esqueleto" del proyecto sobre la mesa, los ediles frenteamplistas concretaron un nuevo encuentro para el jueves y pidieron al ejecutivo departamental el detalle por repartición.

Una vez que cuenten con mayor información, cada dirigente —en base a sus especialidades y comisiones que integran en el organismo—evaluará a nivel de sector político los planteos a realizar a la IMM. Tras la primera reunión formal, ediles participantes de la reunión que encabezó el socialista Mauricio Zunino destacaron la "fuerte impronta social" del presupuesto de Cosse, incluso ante un escenario de "retracción económica" y caída de los ingresos municipales.

En enero, la intendenta Cosse había solicitado a los directores de su gabinete que disminuyeran en un 20% los gastos de sus respectivos departamentos. En línea con este pedido, la administración espera ajustar en 2021 unos $2.400 millones —US$ 54,5 millones a valor actual— por concepto de gastos de funcionamiento.

Diego Battiste

Cosse afina presupuesto con "fuerte impronta social" y ajustes en gastos de funcionamiento

La ingeniera electricista había señalado que podían optimizarse recursos en la apuesta por digitalizar los procesos en la interna de la IMM y mediante la reestructuración de servicios. El ajuste de US$ 54 millones previsto incluye además una baja en los costos al tener áreas fuera de actividad, como casinos y salas municipales cerradas. El proyecto a ser discutido en la Junta Departamental no puede arrojar déficit, puesto que si no sería observado por el Tribunal de Cuentas desde su concepción.

Según supo El Observador, el presupuesto presentó dificultades a la hora de apegarse al porcentaje de disminución de gastos indicado por Cosse a comienzos de año; las complicaciones estuvieron en especial en los departamentos de mayor peso presupuestal, tales como Desarrollo Ambiental y Desarrollo Urbano. Es que el 20% varía según la estructura de gastos de cada repartición.

De cara al 2021 la administración de Cosse proyecta volcar unos US$ 38 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, según detalló la IMM en marzo en las planillas enviadas al vicepresidente de la Mesa del Congreso de Intendentes, Andrés Lima, US$ 28 millones de ese total corresponden al Plan ABC, un buque insignia durante la campaña de la hoy intendenta. Además, la comuna tiene comprometido un monto mayor para el departamento de Movilidad respecto al 2020, al tener a cargo un sistema de transporte con serias dificultades por la baja en la circulación.

Por otro lado, Cosse acordó con el gobierno nacional aumentar un 25% las flotas de ómnibus puestas a disposición en las calles. Según explicó Zunino en entrevista con M24 el lunes, eso conlleva un gasto adicional de unos $130 millones, compartidos entre el gobierno nacional y la comuna capitalina. El jerarca adelantó en esa instancia que el departamento de Desarrollo Social —a cargo, por ejemplo, de las asistencias a ollas populares y la gestión de centros diurnos para indigentes— tendrá el doble del presupuesto que en el quinquenio anterior.

"Definición ideológica"

Tras un vínculo conflictivo entre la administración de Daniel Martínez y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Cosse cerró un convenio colectivo con el sindicato en el que accedió a evitar la pérdida de poder adquisitivo y se comprometió a destinar un 40% de sus ingresos —en caso de un crecimiento real de los mismos— a incrementar la masa salarial de los trabajadores.

Fuentes de la administración lo fundamentaron como una "definición ideológica" de "gobierno de izquierda" de mantener el poder adquisitivo real, en contraposición a un gobierno nacional que en su presupuesto estableció una pérdida de salario real en 2021 a ser recuperada en el quinquenio. Por su parte, Zunino planteó en la entrevista radial que el Rubro 0 —costos asociados a plantillas laborales— podría pasar del 45% al 50% del peso en la estructura presupuestal, aunque aseguró que no supone una "distorsión en términos conceptuales".

El jerarca de Recursos Financieros ha enfatizado en varias ocasiones que, si bien en el año corriente las arcas municipales tendrán un aumento en los ingresos respecto al 2020, se mantendrán de igual manera por debajo de esa línea debido a una caída de fondos de parte del gobierno nacional que totaliza $487 millones. En M24 volvió sobre ese concepto y remarcó que la comuna tendrá $200 millones menos en total respecto al 2020. Ya en ese año la IMM presentó un déficit de $1.300 millones.

Por otro lado, la administración de Cosse planteó una redistribución de sus aportes a los municipios céntricos a modo de "solidarizar las pérdidas" generadas por un "recorte" de las partidas de OPP a los territorios de periferia. Dirigentes nacionalistas como el subdirector de esa oficina, José Luis Falero, y el diputado Juan Martín Rodríguez salieron al cruce de dichas consideraciones remitiéndose a que al final del período todos los municipios del país tendrán un incremento real del 36% respecto al último gobierno de Tabaré Vázquez.