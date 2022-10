Cosse dijo que la Intendencia de Montevideo le seguirá brindando su apoyo a la coordinadora de ollas

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, habló este martes en conferencia de prensa sobre la Coordinadora Popular Solidaria (CPS), y afirmó que la comuna le seguirá brindando alimentos a la coordinadora de ollas, a pesar de que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) le retiró el apoyo como intermediario.

"La intendencia va a seguir brindando apoyo como hasta ahora. Nosotros no solo damos apoyo, monitoreamos y controlamos. Si una olla cierra, le dejamos de dar alimentos, si varía la frecuencia semanal nosotros variamos también la cantidad de insumos que se le otorgan", detalló Cosse.

La jerarca criticó que la discusión del otorgamiento de insumos se lleve a "nivel público".

"Estamos como entrampados en una discusión a ver quién apoya las ollas, cuando en realidad lo que hay que discutir es por qué hay 300 ollas populares en Montevideo", cuestionó Cosse.

Además se refirió a la "falta de trabajo" como causante de que los ciudadanos deban acudir a las ollas populares.

"Si hubiera trabajo, no existirían las ollas, porque la gente podría comer en su casa", remarcó y agregó que "cuando hay personas que no pueden trabajar, por un tema de salud mental, de adicción, el Estado las tiene que atender igual porque forman parte de la sociedad. Me parece que esas son las cosas que hay que discutir y no quedarse en una discusión que en realidad no toca el punto central", agregó.

La CPS ha estado en el centro de la polémica las últimas semanas por la negativa de la coordinadora de ollas a entregar datos al Ministerio de Desarrollo .

Ante esta respuesta, el ministro Martín Lema, advirtió que "si no hay datos, no hay apoyo" y el pasado sábado 1° de octubre quitó el respaldo del Mides a la CPS.