Cosse anuncia medidas para paliar situación de limpieza y evita poner fecha a la solución

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció este lunes diversas medidas para paliar la situación de la limpieza en la capital, que presenta un atraso del 50% en el levante de los contenedores, con cuatro o más días sin ser vaciados. En una conferencia de prensa brindada por la jefa comunal Carolina Cosse y acompañada por directores de varias reparticiones, el director de Limpieza, Ignacio Lorenzo, explicó cuál es el escenario actual.

En primer lugar, quien fue director nacional de Cambio Climático, explicó que el "desborde superó niveles históricos para esta fecha" con un aumento de entre el 30% y el 35%. Tras un análisis realizado este último fin de semana, hallaron que entre un 30% y un 50% de los residuos en los contenedores o alrededor de ellos son secos, por lo que su almacenamiento no representa ningún riesgo sanitario.

El flamante jerarca expuso además que hay ocho trabajadores de la limpieza con covid-19, y otros trece en cuarentena a la espera del hisopado, lo que derivó en una "disponibilidad inicial mayor de camiones que de tripulaciones".

"Los datos de atraso muestran con claridad que tenemos un sistema de recolección frágil, de alta variabilidad y poca predictibilidad. El sistema suele ser puesto en estrés en las fiestas ante el aumento de los residuos, principalmente en términos de volumen, que aumentan un 30 y 35%", valoró Lorenzo.

Por su parte, la intendenta Cosse apeló a un "cambio cultural", llamando a "trabajar entre todas y todos para ser parte de la solución". La jefa comunal evitó estimar cuándo podría solucionarse la situación: "El mensaje que estamos dando acá no es cuándo se va a solucionar la situación, sino que estamos planteando medidas nuevas para que entre todos solucionemos la situación. No importa si es el 2 de enero, el 10 de enero. Ojalá fuera mañana", dijo. Más tarde acotó: "No vamos a predecir plazos ya que el sistema al ser frágil es poco predecible".

Diego Battiste

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, había considerado que hasta el 10 de enero no iba solucionarse por entero el tema.

En primer lugar, la comuna dispuso, a sugerencia del sindicato de funcionarios, convocar a empleados de otras reparticiones de la IMM para reforzar el sistema mediante horas extras. El llamado fue realizado el sábado pasado, y la intención de los jerarcas es poner a disposición unos 40 camiones que pertenecen a Vialidad y que al día de hoy están inactivos. Para ello, esperan reunir a unos 40 funcionarios: un chofer y un auxiliar por cada unidad.

En la tarde de este lunes saldrán los primeros cinco camiones, anunció Lorenzo.

En segundo lugar la intendenta dijo que repartirán unos mil bolsones para residuos reciclables entre cooperativas de vivienda y edificios de cara al 31 de diciembre. Lo recolectado en dichos contenedores será trasladado luego a las cuatro plantas de clasificación dispuestas por el departamento.

Y por último, Cosse adelantó que la comuna tomará acciones punitivas. "Vamos a tener a partir del 31 de diciembre activados cuerpos inspectivos por todos los barrios que van a multar que se ponga en el contenedor o al lado del contenedor elementos no debidos, como heladeras, podas, cocinas, muebles, cartones, cajas".

La intendenta añadió que el 2 de enero evaluarán las medidas tomadas, con la posibilidad de tomar nuevas cartas en el asunto.