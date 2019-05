Cosse recibió apoyo de nueva lista y terminó bailando "Todo Cambia"

Veinte mujeres se levantan de las sillas y agitan sus pañuelos o banderas. Aplauden, sonríen, se abrazan y cantan junto a Ana Prada y Pata Kramer, que marcan el camino guitarra en mano. Carolina Cosse camina desde el fondo de la sala y, hamacándose con sus brazos en alto al compás de la chacarera, se une al coro y entona el mítico “cambia todo cambia”.

Es la escena final de la noche de lanzamiento de la Lista Amplia 42020, un espacio creado por “frenteamplistas independientes” que apoyan la precandidatura de la exministra de Industria y que este jueves llenaron la Huella de Seregni para la ceremonia de bautismo.

Antes de las canciones, los dos referentes de la novel agrupación, Carmen Beramendi (directora de Flacso Uruguay, alejada de Casa Grande) y Guillermo Moncecchi (ministro de Industria y exsubsecretario de Cosse en esa cartera), comentaron las principales motivaciones detrás de la creación de la lista, también integrada por Juan Pablo Labat (director de Evaluación del Mides), Daniel Borbonet (director del Departamento de Neonatología del Pereira Rossell), así como otros actuales jerarcas y asesores del Ministerio de Industria y Antel.

Moncecchi, el primero en hablar, dijo que a los integrantes de la Lista Amplia los une “el principio de transformar la realidad” y dijo depositar su “fe” en Cosse para encarar los cambios que precisa Uruguay. “Se lo vi hacer un montón de veces. Esa visión que busca transformar la realidad y luego se encarga de que suceda, que es la parte complicada”, afirmó.

El sucesor de la precandidata en el Ministerio de Industria dijo que en la campaña “va a haber una disputa y riesgos” porque “hay un cruce de caminos”, y que la Lista Amplia debe “defender que el movimiento no sea hacia la derecha, sino hacia la izquierda”. En ese sentido, planteó que una consigna de la 42020 es no ir por “soluciones dogmáticas o monolíticas”. “Animémonos a pensar y a decir: esto por más que lo diga cualquiera de allá arriba a mí no me parece”, expresó.

Beramendi, que encabezará la lista en las internas de junio, dijo que su objetivo es “entusiasmar a que haya una torrentada de votos a Carolina Cosse”, a quien ve “con ánimo de entrarle” a los “problemas que enfrenta el país” y con “un margen de libertad” para hacerlo sin “sectorialismos”.

“Yo creo que hay mucha gente cansada de sectorialismo en los cargos. Hay gente que me ha dicho: ‘me alejé porque cuando le pregunte al flaco tal qué hacía allí, sabiendo que estaba en un lugar para el que no servía, me dijo que estaba porque lo había puesto fulano’. Basta de eso”, remarcó, ganándose el aplauso del auditorio.

Beramendi expresó que “los votos son una variable pero tienen que combinarse con criterios de idoneidad y que no sea un estado que venga con una mochila enorme”. “Yo ahí veo a Carolina con la mochila más liviana de todos los candidatos”, señaló.

Por otra parte, destacó especialmente el mensaje “feminista” detrás de la candidatura de Cosse, un factor crucial en su alejamiento temporal de Casa Grande, que decidió adherir a la candidatura de Daniel Martínez. “Me gusta que vinculemos a la mujer con la fuerza que transforma”, dijo en referencia al eslogan de la campaña. “Si transformaremos la vida las mujeres”, agregó.

A su turno, Cosse dijo que “la clave es un pensamiento disruptivo pero con madurez” y destacó que la lista es una nueva forma más de “acercar” su propuesta, que se resume en transitar “la misma autopista pero por otro carril”.

La precandidata agradeció el “apoyo” y “compañía” en “todos los rincones” del país y dijo que lo que recibe de la gente es “maravilloso”.

“Los pedazos de su vida que me entregan son una maravillosa fuente de energía”, expresó Cosse. “Hay gente muy grande de edad que se ha acercado a decirme: llevanos al futuro”.