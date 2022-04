Costa Rica: el derechista Rodrigo Chaves es el nuevo presidente tras vencer al exmandatario Figueres

El derechista Rodrigo Chaves se convertirá el 8 de mayo en el próximo presidente de Costa Rica luego de vencer en el balotaje del domingo, y deberá buscar alianzas en el Parlamento para hacerse cargo de una severa crisis económica que aqueja al país centroamericano.

Chaves, un economista de 60 años cuestionado tras una sanción por acoso sexual cuando trabajaba en el Banco Mundial, obtenía el 52,86% de los votos frente a un 47,14% del centrista José María Figueres, con el 96,63% de los votos escrutados, informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Más del 42% de los 3,5 millones de habitantes llamados a votar no acudieron a las urnas.

"Recibo con la más profunda humildad esta decisión sagrada del pueblo costarricense (...) Este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo sino una enorme responsabilidad", señaló Chaves ante una multitud de simpatizantes en San José.

"Costa Rica ha votado, y el pueblo ha hablado. Como demócratas que somos, siempre seremos respetuosos de esa decisión (...) Felicito a Rodrigo Chaves y le deseo lo mejor", dijo por su parte su rival, el expresidente Figueres, ante seguidores también congregados en la capital costarricense.

Con solo 10 diputados de su partido de un total de 57 que tiene el Parlamento, Chaves "rogó humildemente" a Figueres del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), con 19 escaños, trabajar juntos para lograr el "milagro costarricense".

Asimismo, el gobernante saliente, Carlos Alvarado, felicitó a Chaves. Tras vencer con su novel Partido Progreso Social Democrático, gobernará la nación del 2022 al 2026.

Prioridad: empleo

La pobreza afecta al 23% de los habitantes del país, que sufrió una de las mayores caídas de empleo en la región entre 2019 y 2020 (-14%), junto con Perú, según Cepal. Su deuda equivale al 70% de su PIB.

Pese a los contratiempos, Costa Rica encabeza el ránking en América Latina de los países "más felices" del mundo, según el último World Happiness Report.

"La sociedad costarricense no era pobre, la empobrecieron, la sociedad costarricense no era desigual, la desigualaron. Nosotros hemos hablado de progresar y rechazar el retroceso", dijo Chaves, del novel Partido Progreso Social Democrático (PPSD), este domingo en rueda de prensa.

Cuestionamientos

Chaves fue ministro de Hacienda del gobierno saliente de Alvarado, por 180 días, entre 2019 y 2020.

Con 60 años, este economista trabajó más de 30 en el Banco Mundial. Fue precisamente allí de donde salieron la mayoría de cuestionamientos sobre su proceder.

Este hombre, de aproximadamente 1,85 mts y de canas en cabello y barba, carga con una sanción de dicha entidad por acoso sexual, ante conductas impropias entre 2008 y 2013 con dos jóvenes subalternas.

"Rodrigo Chaves representa un perfil de hombre y de ejercicio en el poder más común de lo que creemos en Costa Rica y en el mundo entero", indicó a la AFP la analista política Gina Sibaja.

Chaves fue sancionado en octubre de 2019 con un descenso a un puesto sin personas a cargo y la imposibilidad de un aumento de salario en tres años. Renunció aproximadamente un mes después.

Su defensa ha sido señalar que sus actitudes fueron "bromas" y "malinterpretaciones ante diferencias culturales".

"Yo tengo una esposa, seis hermanas, ocho tías y dos hijas, tengo un profundo respeto por todas las mujeres", le dijo a la AFP en febrero, previo a la primera ronda de las elecciones.

No obstante, este 28 de marzo, el Wall Street Journal insistió en que Chaves mantuvo sus conductas inapropiadas con personal en Indonesia entre 2018 y 2019, cuando dirigía dicha sede.

Incluso, la publicación menciona que no obtuvo un puesto en Brasil porque trabajadores en ese país se negaron a su llegada, debido a su reputación.

También ha sido cuestionado por presuntamente pagar gastos de campaña desde cuentas bancarias no declaradas oficialmente, algo que él niega.

"Nos preocupa que alguien así llegue al poder y se normalicen aún más las conductas de acoso y violencia hacia a la mujer" de parte de sus simpatizantes, comentó Rocío Jiménez, miembro del colectivo feminista Chicas al frente.

