Covid-19: cambio de criterios alivió demanda de tests pero persisten las consultas

La reciente decisión del gobierno de “racionalizar” los tests cambió las reglas de juego para el seguimiento y el monitoreo de la epidemia de covid-19, pero en los primeros días ayudó a comenzar a “descomprimir” la atención en los servicios de salud.

En la cresta de una intensa ola de contagios propiciada por la variante ómicron, el Poder Ejecutivo se vio obligado esta semana a flexibilizar los criterios de testeo, y restringió los PCR a pacientes con síntomas, o integrantes de comunidades cerradas de mayor riesgo, así como a las personas no vacunados con contactos positivos entre convivientes.

Desde el martes, cuando empezó a regir la nueva normativa a través de una ordenanza a los centros de salud, en las emergencias y mutualistas se perciben las primeras señales de alivio, según el sondeo realizado por El Observador.

Guillermo Vázquez, gerente general de SUAT dijo que a pesar de que todavía hay una especie de “período de transición”, ya se aprecia “un leve descenso de aproximadamente 15%” en las solicitudes de testeo.

El cambio, sin embargo, no hizo mella en el caudal de llamadas telefónicas con solicitudes a domicilio o consultas de pacientes que no tienen claro los pasos a seguir.

“Estamos en un 50% por encima de la demanda habitual”, dijo Vázquez, y sugirió que esto podría deberse a la confusión de aquellos usuarios que no están al tanto de la modificación o tienen dudas respecto a cómo incide en sus casos particulares.

Ignacio Olivera, el vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc) fue más cauteloso y dijo que todavía es demasiado “prematuro” para “sacar conclusiones acerca de la dimensión del impacto” del cambio de criterio.

Si bien aclaró que las modificaciones fueron bien recibidas por las organizaciones, Olivera dijo que desde la coordinadora esperan que se facilite “un mejor ordenamiento” para “discriminar mejor a las personas de alto riesgo de las de bajo riesgo”.

Nicolás Maseiro, director técnico del Casmu, dijo que la aplicación de las nuevas políticas de testeo fue inmediata y que con ellas se “alivianó” la carga en parte del primer nivel de atención. Según afirmó, la alta demanda no solo incidía a nivel sanitario, sino también económico, ya que “dejaba el stock de insumos al límite”.

Días atrás, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó la “escasez” de test de antígenos. Por ello, dentro de las indicaciones impartidas por el ministerio, se habilitó el uso directo de test PCR “en caso de no disponer de test de antígeno” para dar respuesta a las demandas correspondientes.

Maseiro aseguró que los proveedores “no están cumpliendo” ya que dependen del stock de proveedores internacionales, y contó que en el caso de la mutualista adelantaron órdenes de compra previendo que esta situación podría darse.

Según agregó Maseiro, con la ordenanza del MSP se descomprime la situación de las mutualistas, que antes debían evaluar la realidad “semana a semana”. “Ahora quizá por un mes estemos tranquilos”, afirmó.

Olivera, por su parte, apreció que los nuevos criterios posibilitan “buenas respuestas en materias de velocidad de testeo”, ya que en principio se está intentando “recuperar terreno” con las personas que han solicitado testeos y requieren “una devolución, seguimiento o certificación de BPS”.

Las instituciones de la salud confían en que a partir de la siguiente semana pueda darse “una respuesta adecuada” tanto en test de antígenos como en PCR. Los nuevos criterios que permiten sustituir un test por otro “nos aseguran no tener una interrupción de respuesta”, dijo Olivera.

Los criterios

El martes 18 el MSP actualizó las políticas de testeo y los períodos de aislamiento. Desde entonces, ya no se testea a la persona asintomática que haya tenido contacto con un positivo, a no ser que forme parte de comunidades cerradas en las que se presenten uno o más casos positivos, o sea conviviente con grupos de riesgo. Entre los grupos de riesgo se incluye a los mayores de 60 años, las embarazadas, las personas con Síndrome down, las que padecen enfermedades crónicas, y los pacientes en condiciones inmunosupresoras (como los portadores de VIH/ SIDA, los sometidos a quimioterapias o “los usuarios crónicos de corticoesteroides, neoplasias”).

Asimismo. debido al alto número de casos positivos entre el personal de salud se prioriza el testeo de este grupo, presenten o no síntomas.

Protección de los grupos de riesgo

Tras los primeros días de vigencia de los nuevos criterios, la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Zaida Arteta, apuntó que el espacio “que antes se ocupaba para hacer testeos” debería utilizarse “para consultas con personas de riesgo”.

Arteta remarcó que los nuevos criterios –que en su momento fueron reclamados por el sindicato– pueden generar “que personas asintomáticas estén en la comunidad” transmitiendo el virus, por lo que si alguien es consciente de haber tenido contacto con un positivo, se deberán “cuidar los protocolos que establecen distanciamientos, sobre todo con personas de riesgo”.

Maseiro también se mostró preocupado por el aumento de casos asintomáticos que se pasarán por alto al no hisoparse, y recordó que “las medidas de control se mantienen”. En ese sentido, dijo que en los casos asintomáticos que tengan dudas, se hará énfasis en “la vigilancia de la propia persona”, para que cada uno esté al tanto ante el posible surgimiento de síntomas.