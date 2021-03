Covid-19 en Uruguay: los jóvenes se contagian menos que los adultos y los hombres son el sexo con más muertes

El Ministerio de Salud Pública cerró un nuevo informe epidemiológico –con fecha al 10 de marzo– acerca de las complicaciones sanitarias que vive Uruguay, en el que da cuenta de un "aumento sostenido" de contagios desde inicios de año.

El documento revela que de los más de 66 mil casos de coronavirus confirmados hasta la mencionada fecha, el 52,21% (34.710) fueron mujeres, en su mayoría (10,41%) de 25 a 34 años, y el 47.52% hombres, también mayoritariamente (20,85%) dentro de ese grupo de edad.

De acuerdo al reporte, los mayores de 35 años suman más casos positivos que la gente joven. Hasta los 34 años, el informe da cuenta de 31.989 infecciones, que representan el 48.1% de los contagios totales, mientras que los mayores a 35 registran 34.017 casos (51,1% del total). Hay otros 333 afectados sobre los que no se especificaron datos.

Los ancianos de 65 o más años, considerados la población de mayor riesgo frente al covid-19, según una guía del MSP del pasado 11 de mayo, presentan una contracara: por un lado, fueron el grupo etario que menos positivos registró y por otro el que más hospitalizaciones requirió.

Los de 75 o más, sobre los que todavía hay interrogantes en el comienzo de su vacunación, acaudalaron solo 3.478 casos en todo el país. Esa franja se situó apenas por debajo de los habitantes de 65 a 74 años, que abarcó 3.564 positivos. Sin embargo, este último rango fue el que más ingresos a cuidados intensivos demandó, con 156 entradas, contra 154 de los mayores de 75. La mediana (79 años) y media (76.4) de los fallecidos en todo el país da cuenta de cómo el coronavirus afectó, principalmente, a estos grupos.

Otra preocupación que las autoridades manejan es el alto porcentaje de casos (casi 20%) que dieron positivo, pero que no presentaron síntomas. En diversas ocasiones, ese factor acentuó la pérdida del nexo epidemiológico, que es otro dolor de cabeza para los expertos cada vez que pierden el seguimiento. En Uruguay, hasta marzo, en el 33% de los contagios no se halló el contacto precedente (el 17% no tiene noción de exposición y un 16% está en relevamiento).

Por otra parte, la tasa de letalidad es aún inferior a la media de otros países. El 1,02% de los ciudadanos que contraen coronavirus muere y la mortalidad, hasta el momento del documento, fue de 19,20 por 100 mil habitantes.

Si bien la mayoría de los fallecidos (479) presentaba comorbilidades, hay otros 149 que están en investigación y 50 pacientes que murieron sin presentar patologías previas. De ese selecto grupo, 28 tenían más de 75 años, 14 entre 60 y 74 y seis entre 45 y 59.

Pese a que los hombres se contagian menos de coronavirus en Uruguay, de acuerdo a la estadística son los que más mueren. Su letalidad es de 1,13% mientras que las mujeres tienen una tasa de 0,92%. Además, también fueron los que más requirieron cuidados intensivos en 343 casos, contra 233.

Un resumen por departamentos

Montevideo es la localidad que más contagios y fallecidos sumó desde el inicio de la pandemia el pasado 13 de marzo. El 55% de los casos y el 63,4% de las muertes por covid-19 en Uruguay pertenecen a la capital, sin embargo, la incidencia acumulada de contagios en los últimos siete días muestra a Rivera (405.3), Cerro Largo (303.4), Artigas (206.65), Tacuarembó (200.2) y Río Negro (193.8) con peores números por cada 100 mil habitantes que Montevideo (190.6).

Flores y Lavalleja son los únicos dos departamentos que pueden sacar pecho de haber registrado apenas un fallecido por coronavirus. En los otros 17 los números dan cuenta de al menos tres fallecidos por territorio y el promedio, entre los 19, es de 35,6 muertos.