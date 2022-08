Crece en Alemania la polémica por la falta de gas natural y piden negociar con Rusia

En un contexto en el que los precios del gas natural en Europa cerraron en un nuevo récord la semana pasada impactando en los costos industriales y en los bolsillos de los hogares, el vicepresidente del parlamento alemán por el Partido Democrático Libre (FDP), Wolfgang Kubicki, se pronunció a favor de una apertura inmediata del gasoducto Nord Stream 2 como solución temporal de cara al invierno.

La propuesta, que se da en el marco de una disparada también de los futuros del gas natural, que subieron a US$ 9,329 por millón de BTU –el precio más alto en 14 años y un 150% más que hace un año–, fue rechazada de plano por el ministro de Finanzas, Christian Linder, quien integra la misma formación política que Kubicki.

En la práctica, el vicepresidente del Bundestag se hizo eco de las sugerencias de varios políticos alemanes, que ven en la apertura del gasoducto que corre por el lecho marino del Mar Báltico una posibilidad para sortear la crisis energética que se avecina en Europa de cara al invierno. Una alternativa que despertó la alarma de Ucrania, preocupada por la posibilidad de que la urgencia induzca a países aliados como Alemania a negociar con Rusia.

Linder, líder del FDP, uno de los tres partidos que integran la coalición gubernamental alemana junto a los socialdemócratas del SPD y Los Verdes, consideró la propuesta como "errónea y absurda", según anunció su vocera. Posición que reforzó el portavoz adjunto del Poder Ejecutivo, Wolfgang Büchner, quien descartó que Berlín tenga en sus planes poner en marcha el gasoducto y afirmó que la reanudación del proyecto no era objeto de debate, según informó la agencia de noticias alemana DPA.

Horas antes, Kubicki había afirmado en una entrevista realizada por el grupo de medios RND que Alemania debería “abrir el Nord Stream 2 cuanto antes” para llenar sus depósitos de gas. "No hay ninguna razón de peso para dejar de hacerlo", subrayó el legislador. "Si nos llega más gas por esta vía, tal vez incluso toda la cantidad garantizada por contrato, contribuirá a evitar que la gente se congele en invierno y que nuestra industria sufra graves daños", agregó Kubicki.

El político destacó que el gas no es malo ni bueno en función del medio por el que se lo suministra. "El gas del Nord Stream 2 no es diferente al gas del Nord Stream 1. No es más que una tubería. Una vez que los depósitos estén llenos, podremos cerrar nuevamente Nord Stream 2, y también los otros gasoductos, pero solo una vez que seamos independientes y aún no hemos llegado a eso", enfatizó el vicetitular del Bundestag.

Además de Kubicki, otros políticos alemanes, entre ellos el excanciller Gerhard Schroeder, se han mostrado a favor de negociar con Rusia. "Los llamados de algunos políticos alemanes para lanzar Nord Stream 2 por un tiempo y cerrarlo más tarde son totalmente irracionales. Esto se asemeja a la adicción a las drogas, cuando una persona dice ‘¡Solo una última vez!’ sin darse cuenta de las devastadoras consecuencias de cada ’última vez’”, reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba.

La cuestión para Alemania se tornó crucial el pasado 27 de julio, cuando el gigante energético ruso Gazprom paró por razones técnicas una segunda turbina en una estación de bombeo de Nord Stream 1, lo que redujo el flujo de gas por esa tubería submarina que conecta a Rusia con Alemania hasta un 20% de la capacidad nominal, frente al nivel del 40% que se mantenía desde mediados de junio. En tanto, el Nord Stream 2 está paralizado en la fase de certificación debido a las sanciones que Occidente impuso a Rusia luego de la invasión a Ucrania.

El debate sobre la fragilidad europea en materia energética se intensificó esta semana luego que Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, difundiera que la inflación interanual en la eurozona se aceleró en julio y alcanzó un nuevo récord al situarse en el 8,9%, mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre del año creció apenas un 0,7% contra el primero.

En Alemania, el encarecimiento de gas provocó en junio una suba récord del 37,2% de los precios industriales, según informó Destatis. La oficina federal de estadística del país detalló incrementos del 19% en los precios de los bienes intermedios, del 8% en equipos y del 10,9% y 16,2% en bienes consumos durables y no durables, respectivamente.

Según los analistas, la dinámica augura nuevo incrementos en los precios minoristas y el raid alcista responde, en gran medida, al aumento del precio de la energía, que en su conjunto marcó un aumento del 105% en comparación con julio de 2021, y subas del 163,8% en el precio del gas natural y del 125,4% de la electricidad.