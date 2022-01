Crecen las voces que reclaman cambiar criterios de testeos y dejar de hisopar asintomáticos

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Plenario de Sociedades Científicas se sumaron este jueves a las voces que plantean la necesidad de cambiar el criterio de testeo para dejar de hisopar a los asintomáticos y a los que no presenten riesgos.

Uno de los primeros en expresarse en ese sentido fue el pediatra e integrante de la Comisión de Vacunas, Gustavo Giachetto, que aseguró que la cantidad de test que se estaban realizando no era sostenible en el tiempo y que no se ajustaba a la realidad actual. En los últimos días, Uruguay realizó más de 25 mil hisopados diarios y la cantidad de personas con el virus es la más alta desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, los casos graves apenas han aumentado en los últimos días.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representante de la OMS, también se expresó en el mismo sentido en las últimas horas y pidió hacer un "uso racional" de los test. Entre otras cosas, la organización pedía no testear asintomáticos tal como hacen países como Argentina e Israel.

Y este jueves fueron el SMU y Plenario de Sociedades Científicas los que se expresaron en esa línea en una reunión con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El representante de las sociedades científicas, Gustavo Musseti, dijo en rueda de prensa tras la reunión que "hoy testear a todo el mundo" en el país "es riesgoso", porque "hay poblaciones que tienen mayor riesgo y capaz requieren mayor atención".

En conversación con La Diaria, Musseti detalló que la propuesta presentada al MSP fue "dejar de testear a pacientes sin riesgo, es decir, personas jóvenes, sin síntomas o con síntomas muy leves que no presentan otras patologías de riesgo".

Al momento el testeo de casos en Uruguay engloba a toda persona con síntomas o un contacto con un caso positivo, excepto los que tienen la tercera dosis y son asintomáticos –aunque estas personas también deben hisoparse si tuvieron contacto con un conviviente–. E

l representante de las sociedades científicas confirmó que el MSP estudia "cómo abordar los casos sospechosos y los testeos". El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ya había adelantado que la cartera estaba evaluando alternativas para reducir la cantidad de test diarios en la que el país gasta cerca de US$ 1 millón diarios.

La situación de testeos masivos y un número récord de casos de covid diarios y activos, con pocos ingresos a CTI y con pocas muertes, ha tensionado el primer nivel de atención. El SMU publicó un comunicado este jueves en el que se habla de un "desborde" en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Desde el sindicato señalaron que "no se está pudiendo dar respuesta adecuada a cada persona que requiere atención por parte de los equipos de salud".

En la reunión también se habló sobre la posibilidad de brindar licencias médicas al personal de la salud antes de que sean confirmados como casos positivos de coronavirus. En este punto, desde el MSP explicaron a los participantes de la reunión que ese asunto es potestad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero aseguraron que será evaluado, contó Musseti.

Trabajadores de Casmu en contra de vacuna obligatoria

más del 90% de los trabajadores del Casmu ya se vacunaron con dos dosis, y "un número importantísimo" también lo hizo con tres dosis. La Asociación de Funcionarios de Casmu (Afcasmu) mostró su desacuerdo con la propuesta de la mutualista de que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria para sus funcionarios. La presidenta del sindicato, Sonia González, dijo a La Diaria que

"Quien determina la obligatoriedad es la Presidencia de la República, no la institución y su estudio jurídico. Por lo tanto, a los que hayan resuelto no vacunarse, hasta que no se dé una obligatoriedad por quienes tienen las potestades, nosotros no vamos a aceptar que tengan algún perjuicio", criticó Rodríguez.