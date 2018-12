Crimen, corrupción y política: las series que no podés dejar de mirar

Cada vez se popularizan más series de género policial, encabezan los rankings personales y las conversaciones entre amigos. Entre tanto para ver, hay cientos de series que se pierden entre las más taquilleras, pero que al descubrirlas se convierten en verdaderas joyitas.

American crime retrata temas impactantes en sus tres temporadas. Desde un asesinato y el posterior juicio cargado de racismo en la primera temporada, pasando por la acusación de agresión sexual por parte de un equipo de basketball, y por último el conflicto de una familia de terratenientes con sus trabajadores en una comunidad también afectada por el tráfico de personas y la explotación sexual. Felicity Huffman y Regina King encabezan esta serie con más de 10 nominaciones a los Premios Emmy.

Una de las series más vistas en NSNOW es Castle, un verdadero atractivo con más de 170 episodios que aseguran una larga y entretenida maratón. Un famoso escritor de novelas de misterio necesita una musa inspiradora y así consigue acompañar como observador a una detective de policía, con quien mantiene una tensa relación de amor-odio.

De los orígenes norteamericanos pasamos a un éxito británico como lo es Grantchester, donde un cura y un detective investigan asesinatos en su pequeño pueblo inglés. Los crímenes en general implican a varios personajes y el dúo se anima a resolver los casos. Ambientada en los años 50, con una mirada exquisita para exhibir los vínculos entre las personas y una historia de amor que atrapa.

Y, como siempre, un thriller argentino irresistible. En Signos Julio Chávez se mete en la piel de Antonio, un hombre culto y reservado que esconde su infelicidad y una peligrosa sed de venganza. Impulsado por su instinto asesino, decide matar un vecino por cada signo del zodíaco.

¿Dónde verlas? En el Básico de NSNOW encontrá sus temporadas completas

Historias basadas en contextos reales y política

Siguiendo con las producciones latinoamericanas, presentamos la halagada Aquí en la tierra*. El mexicano Gael García Bernal ha hecho un excelente trabajo con esta serie que refleja la realidad social y resultó la primera producción latina en ser seleccionada para el festival de series de Cannes. Se centra en dos jóvenes provenientes de las antípodas de la sociedad, cuyos caminos se cruzan en la infancia y dejan de ser amigos. Ambos se sumergen en el lado más oscuro de la política, rebosante de corrupción, impunidad y luchas de poder.

Las series brasileñas también ganan terreno y hace pocas semanas estrenó Impuros*. Basada en hechos reales ocurridos en los 90’, narra la historia de un joven cuyo hermano traficante fue asesinado por policías y ahora él busca venganza convirtiéndose en uno de los principales líderes criminales de Rio. La serie tiene como telón la crisis económica que vivió el país y muestra cómo todos son héroes y villanos en sus propias realidades; además de ser una serie de crimen, es una historia sobre relaciones humanas.

Si hablamos de dramas sociales y narcotráfico, es inevitable la mención a The wire**. Catalogada por la revista Empire como la mejor serie de la historia, es un verdadero imperdible. Han pasado 10 años desde el estreno de su última temporada en la pantalla chica, pero su trama no queda obsoleta. Sus cinco entregas tienen como hilo conductor el tráfico de drogas en Baltimore, pero cada una de ellas enfatiza en algo particular: luchas entre policías y bandas criminales, contrabando, poder político y liderazgo social, educación en contextos críticos, y el rol de los medios de comunicación.

Para cerrar nuestros recomendados, pasamos a una familia multimillonaria que controla una de las compañías de medios y entretenimiento más importantes del mundo. La trama de Succession** inicia con el inminente retiro del patriarca, mientras sus cuatro hijos luchan por reemplazarlo. Una familia disfuncional envenenada, repleta de rivalidades, de favoritismos y de una insaciable sed de poder político y económico.

