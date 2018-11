Cristina: "En nuestro espacio hay pañuelos verdes y también celestes"

Fue casi una puesta en escena propia del tradicional tono de campaña. En el microestadio del Club Ferro Carril Oeste, y en medio de cánticos en contra del presidente Mauricio Macri y del juez federal Claudio Bonadio, Cristina Fernández de Kirchner pronunció ayer el discurso más esperado en el marco de la 8° Conferencia de CLACSO, considerada casi como contracumbre del G20 que tendrá lugar la próxima semana. En su mensaje de una hora, que mezcló guiños al público y "palos" contra Macri o del senador Miguel Ángel Pichetto, la ex presidenta aseguró que el 9 de diciembre se cumplen "tres años desde que el neoliberalismo se ha instalado en el país".

Y añadió: "Pocas veces en la historia se da la posibilidad de poder analizar dos modelos de gobierno con tan poco espacio de tiempo". En esa línea, llamó a construir desde la oposición una "nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, que agrupe todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o de izquierda". Luego de destacar algunos de los logros de su gestión, como el pago al FMI que, según dijo, fue lo que "permitió el crecimiento y desarrollo económico, la inclusión social y la industrialización de la Argentina", Cristina cuestionó al actual gobierno por su vuelta al organismo internacional. Y afirmó que esta decisión convirtió a la Argentina y al gobierno en "meros gestores de lo que les imponen los de afuera".

Resaltó que durante los 12 años de gobierno kirchnerista se reconstruyó un "país que venía de la nada" y subrayó que si hoy "la gente aguanta tanto ajuste, es por el entramado social de contención, que funciona como un colchón", que dejó su gobierno. Y puso de ejemplos a la AUH y a las jubilaciones. Desde el escenario, la senadora aseguró que en 2015 no hubo una explicitación del neoliberalismo, tal como ocurrió en las últimas elecciones brasileñas, donde ganó Jair Bolsonaro. Sino que, por el contrario, en la campaña Cambiemos dejó en claro que "se iba a cambiar lo que estaba mal y que se iba a dejar lo que estaba bien". Y recordó algunas promesas incumplidas, como que los trabajadores no continuarían tributando Ganancias. Y se preguntó: "¿Qué hacemos con un gobierno que hace lo contrario de lo que dijo que iba a hacer?".

También, negó que el encuentro sea una contracumbre del G-20. "Como espacio progresista, debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político y social que excede la categoría de izquierdas y derechas, para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, y es la de pueblo".

A continuación, instó a que en el frente político opositor "no debe haber una división entre los que rezan y los que no rezan", para luego agregar que, en el seno del movimiento "hay muchos pañuelos verdes pero también hay pañuelos celestes". Por último, consideró imprescindible una nueva arquitectura de instituciones que refleje una "nueva estructura de poder, que debe estar regulada". Para luego añadir: "Los Hitler modernos acusan a los inmigrantes de la falta de trabajo y esto no debe buscarse en los inmigrantes, sino en las políticas públicas".

Por Deborah de Urieta

El Cronista