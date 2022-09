¿Cuál es el político en Uruguay que recoge más simpatía en la población?

El presidente Luis Lacalle Pou y el exmandatario José Mujica son los dos líderes que más simpatía cosechan en la opinión pública, según una encuesta de Equipos difundida este jueves en Subrayado (canal 10).

En un segundo escalón –con una decena de puntos porcentuales menos– se ubican el intendente de Canelones, Yamandú Orsi; la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; y el senador Danilo Astori. Están en el eje de 35%.

Por debajo aparecen el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas; el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; la vicepresidenta Beatriz Argimón; y el expresidente Julio María Sanguinetti. Todos ellos –en un eje cercano al 30%– completan las diez primeras posiciones de los líderes que generan mayor simpatía.

Rechazos

Juan Sartori recibe más juicios de rechazo entre la población, con 59%. Le sigue Guido Manini Ríos (52%). Ambos reciben la "antipatía" de más de la mitad de la población. Por debajo están el exsenador Pedro Bordaberry; el expresidente Sanguinetti; y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Las valoraciones negativas que tienen oscilan entre 45% y 49%.

Por otra parte, el frenteamplista Óscar Andrade cosecha un nivel de antipatía de 40%, nivel en el que también se encuentran el excanciller Ernesto Talvi, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y la excandidata departamental Laura Raffo.

Saldo Neto

El saldo neto implica la resta simple de las simpatías y las antipatías.

Los dos líderes de mejor saldo neto en Uruguay actualmente son el presidente Lacalle Pou (que recibe un +13) y Yamandú Orsi (+10). En el caso del presidente, ese dato surge del 47% de simpatías y 34% de antipatías. En el caso de Orsi, de la resta entre simpatías (36%) y antipatías (26%).

La encuesta

El informe fue realizado entre el 19 de agosto y el 5 de setiembre pasado, a partir de encuestas presenciales (cara a cara). Equipos entrevistó a 700 personas mayores de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el país.



Las personas encuestadas fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.



El margen de error máximo esperado para las estimaciones es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.



La pregunta aplicada fue: "Ahora le voy a nombrar algunos personajes públicos, y le voy a pedir que me diga, en primer lugar si los conoce o no, y si los conoce su simpatía hacia ellos. En una escala que va de 0 a 10. Si usted siente mucha simpatía puede dar un 10, si por el contrario no le tiene nada de simpatía puede dar un 0. Así 5 será ni simpatía ni antipatía, y por supuesto también puede dar valores intermedios según le tenga más o menos simpatía".



La encuestadora aclara que la consulta es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.