¿Cuáles son las habilidades que busca Elon Musk a la hora de contratar ejecutivos?

El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, -que además es uno de los hombres más ricos del mundo- reveló las cuatro características que busca en todos los candidatos.

A través de Twitter, Musk dio a conocer las cualidades que busca en sus empleados y explicó de qué se trata cada una de ellas.

Estas cuatro capacidades giran en torno a habilidades blandas y no a títulos universitarios y académicos.

"Queremos personas con una ética de trabajo súper sólida, con talento para construir y realizar proyectos, sentido común y confianza. En el resto podemos entrenarlos nosotros", tuiteó el millonario.

1. Ética de trabajo sólida

El magnate quiere contratar personas que trabajen con pasión y con dedicación para que, cuando él fije sus objetivos, puedan cumplirlos con destreza.

2. Talento

Para Musk, es imperativo que todo su personal tenga talento para construir objetos pero también para desarrollar proyectos en equipo.

"Como empresario, construir cosas es una de tus funciones más importantes. Rodearse de otras personas con un talento similar significa que puedes multiplicar tus esfuerzos", escribió Jason Aten, un popular columnista, sobre esta característica.

3. Sentido común

Es la habilidad que tienen las personas para discernir y tomar una decisión correcta.

"El problema es que suele ser un bien escaso y muy difícil de enseñar. Incluso se podría argumentar que el sentido común, por desgracia, no es muy común", dijo Aten sobre el pedido de Musk.

4. Confiables

En último lugar, Musk quiere contratar empleados dignos de su confianza y con un buen carácter, ya que para el millonario, no todo se trata de un título académico y buenas notas.

Perfiles

El año pasado, un equipo de desarrolladores de software de SpaceX participó en una sesión denominada "Ask Me Anything" organizada por la red social Reddit. Muchos usuarios preguntaron sobre los requerimientos para entrar a trabajar a la innovadora empresa y estas fueron las respuestas, según pudo recopilar la revista Entrepreneur.

Tener un título en informática o en alguna carrera afín

El equipo de SpaceX remarcó como indispensable tener un título de grado en ciencias de la computación o similar y poder demostrar realmente que sabés cómo funcionan las cosas.

Ser meticuloso en la comprensión del código

Jeff Dexter, encargado de ejecutar software de vuelo y ciberseguridad en SpaceX, detalló que los ingenieros que obtienen buenos resultados en la firma saben cómo funciona la red, cómo funciona Linux, cómo funciona el hardware, el código, y demás.

Haber hecho pasantías

Además de contar con un título, es importante que las personas interesadas "obtengan experiencia en el mundo real construyendo cosas y resolviendo problemas difíciles, ya sea a través de proyectos de pasatiempos o en pasantías (incluso en la propia SpaceX)".

Los integrantes del equipo recordaron que Elon Musk empezó a programar a los 12 años por su amor a un videojuego llamado Blastar.

Ser inclusivos

Matt Monson, director de software Starlink, remarcó que "tener diferentes personas con diferentes antecedentes (educación, experiencia y cultura) es una gran ventaja en el equipo".

Fuente: El Cronista - RIPE