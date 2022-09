¿Cuáles son las últimas novedades gerenciales en las empresas uruguayas?

Estas son algunas de las últimas movidas gerenciales de las empresas locales.

Lecueder es la nueva directora de Transformación de Itaú

Florencia Lecueder trabaja desde hace más de una década en Itaú, dentro de la empresa pasó por el área de Atención al cliente, Marketing y Banca digital. Actualmente, está a cargo de la dirección de transformación, un área a la que definió como la encargada de guiar al banco en su transformación de desarrollo de servicios, con foco en ofrecer la mejor experiencia a los clientes. "Para esto se necesita cambiar el mindset (mentalidad, en español) de toda la empresa", explicó Lecueder.

En entrevista con Café & Negocios, contó que lo que la motivó a asumir este nuevo rol fue trabajar en la nueva dirección que se creó en el banco.

Como directora del área, Lecueder quiere demostrar que la nueva forma de trabajar en la que se está embarcando el banco ayuda a entregar valor de manera continua. La dirección de transformación centraliza diversas áreas —centralidad en el cliente, comunicación corporativa, marketing, transformación y sustentabilidad— conectadas con la entrega de valor al cliente, que es el objetivo de Itaú: "Ser el banco con la mejor experiencia para nuestros clientes, en todos los canales", apuntó Lecueder.

Para la contadora, asumir el nuevo rol es un hito en su carrera laboral que marca un antes y un después. Profesionalmente, implica asumir una gran responsabilidad que trae aparejada crecimiento. Personalmente, lo considera un gran reconocimiento que valida que con preparación, esfuerzo y constancia se puede llegar lejos.

"Espero poder aportar mi grano de arena para generar un cambio positivo", concluyó Lecueder.

Vera es la nueva gerenta de Alimentos y Bebidas de Hilton Garden Inn Montevideo

María Vera comenzó a trabajar en la cadena de hoteles como ayudante de pastelería en Hilton Buenos Aires. Allí también trabajó en banquetes, y más adelante se trasladó a Hilton Garden Inn Montevideo. En la capital uruguaya ocupó los cargos de chef de partida, souf chef y chef de cocina. Actualmente, pasó a desempeñarse como gerenta de Alimentos y Bebidas.

Sobre su nuevo rol, Vera dijo: "Es la confirmación de que si querés crecer, Hilton da todas las condiciones para hacerlo".

Vera cambió la cocina para enfocarse en el servicio al cliente, y contó que está feliz con su decisión. "Cuando estás en la cocina no tenés tanto conocimiento de lo que pasa en el otro lado. Hoy lo vivo, y me encanta", dijo a Café & Negocios. "Me pone a prueba todo el tiempo porque no estaba acostumbrada a estar en contacto con los clientes", añadió. En su nuevo rol, Vera debe estar cerca de los consumidores para ofrecerles el mejor servicio posible.

"Es un gran desafío, que encaro con mucho entusiasmo, compromiso y alegría", dijo la nueva gerenta de Alimentos y Bebidas.

Para la nueva gerenta, el puesto implica ocuparse de nuevas variables en el departamento como por ejemplo: acciones comerciales, presupuesto y satisfacción del cliente. Como consecuencia, pasó de liderar un equipo pequeño a uno mucho más grande.

Hilton Garden Inn Montevideo está en plena reactivación —al igual que el sector turístico—, completando el equipo y trabajando en nuevas propuestas.

Matera asume como business developer de TDT Global

En el marco de su sostenido crecimiento en América Latina, la empresa de servicios tecnológicos y consultoría estratégica especializada en el desarrollo de software —Technology Development Tools (TDT)—, anunció la incorporación de Nicolás Matera, quien comenzó a trabajar como business developer para la región.

TDT suma a su equipo a un profesional sólido, con expertise en planificación e implementación de estrategias de Marketing, y especialista en innovación de medios out of home (fuera de casa, en español) y digital out of home (digital fuera de casa, en español) en el mercado hispano.

“Me entusiasma mucho esta oportunidad que me brinda la empresa de sumarme a este equipo marcando un nuevo desafío en mi carrera en un terreno que me apasiona, como es el de los medios y la tecnología”, señaló Matera. Además, describió a la empresa como "pujante" y con un enorme potencial para seguir creciendo en la región.

Con 15 años de experiencia en compañías internacionales de publicidad y consumo masivo, Matera se desempeñó como gerente de mercado internacional en Latcom y antes como jefe de mercado en Estados Unidos y Caribe. También fue key account manager en Bauducco y team leader en Visa Argentina, lugar donde comenzó su carrera profesional.