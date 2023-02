¿Cuáles son los colegios privados más buscados por los uruguayos?

La plataforma Vacanted, especializada en la búsqueda y recomendación de jardines y colegios a las familias según sus necesidades y preferencias, elaboró un ranking con los colegios uruguayos más buscados en su plataforma durante el año 2022.

El listado se basa en las interacciones que las familias realizan en la plataforma, entre las que se incluyen consultas a jardines o colegios, solicitudes de entrevista, agenda de visitas guiadas, postulaciones y visualizaciones de su ficha informativa.

“Este ranking denota la mayor movilidad social que se genera en las zonas Centro, Tres Cruces, Cordón y sobre todo Pocitos, lo cual genera una mayor necesidad de información sobre la oferta educativa existente. En los barrios con mayor arraigo y permanencia de las familias la oferta educativa está más identificada por éstas, por lo que la necesidad de información se percibe como menor”, apunta Aníbal González, fundador de Vacanted en diálogo con El Observador.

De los resultados se desprende el siguiente ranking de 30 colegios:

Institución educativa Puesto Barrio Colegio y Liceo Inmaculada Concepción "Los Vascos" 1 Centro Life School 2 Centro Colegio del Huerto 3 Centro Colegio Seminario 4 Cordón Escuela y Liceo Elbio Fernández 5 Centro Colegio Inglés 6 Parque Batlle Colegio y Liceo Alemán Sede Pocitos 7 Pocitos Colegio Español Cervantes 8 Parque Batlle Saint Brendan's School 9 Punta Carretas The Anglo School Centro 10 Centro Colegio y Liceo Inmaculado Corazón De María Adoratrices 11 Cordón Colegio Forward 12 Tres Cruces Instituto Crandon 13 La Blanqueada Montevideo College 14 Pocitos Colegio y Liceo Santo Domingo HH. Domínicas 15 Tres Cruces Colegio Van Gogh - C.E.Inicial Pillín 16 Belvedere Colegio y Liceo San Miguel 17 Goes Colegio y Liceo C.E.N.I. 18 Brazo Oriental Colegio y Liceo Sagrada Familia 19 Cordón Jardín Lo De Manu Sede Buceo 20 Buceo Clifton College 21 El Pinar The Anglo School Carrasco 22 Carrasco Instituto Arnold Gesell 23 Malvín Colegio y Liceo San Juan Bautista 24 Pocitos Centro de Educación para la Primera Infancia La Galera 25 Cordón Jardín Lo De Manu Sede San Nicolás 26 Carrasco Escuela y Liceo Logosóficos 27 Tres Cruces New Zealand School 28 Carrasco Norte Centro de Educación Inicial C.E.I.B.S.E. 29 Centro Colegio y Liceo Evangélico Bethesda 30 Prado

En función de estos resultados, El Observador realizó un relevamiento de las propuestas de los 10 colegios más buscados por los uruguayos.

Top 10

Colegio y Liceo Inmaculada Concepción "Los Vascos"

El colegio que ocupa el primer lugar en el ranking se encuentra en el centro de Montevideo, en Mercedes 984. Su oferta cubre todos los niveles educativos, desde el primer año de vida en inicial y hasta sexto año de secundaria. "Es un colegio de un alumnado pequeño y con mucha historia", enfatiza su director general, Alfredo Fernández al respecto de este colegio católico.

En Primaria, Inmaculada Concepción "Los Vascos" funciona de 13:15 a 17:45, con la posibilidad de extensión horaria a partir de las 9 de la mañana, donde se trabaja en talleres de arte, de reciclado, de huerta, cocina y actividades deportivas. Aunque no se trata de un colegio bilingüe en la tarde se incluyen clases de inglés y también clases de educación física, informática y catequesis. En Secundaria los alumnos cursan entre las 7:45 y las 15 horas.

El rango de precios de "Los Vascos" se encuentra entre $13.000 y $16.000. En el nivel inicial (3, 4 y 5 años) tiene incluido en la cuota una clase de natación una vez por semana en el Centro de Protección de Choferes. Con costo aparte de la cuota también puede contratarse el espacio deportivo a contraturno donde se ofrecen clases de fútbol y de handball.

Life School

Life School se ubica en Canelones 1069, en el Centro de Montevideo. Se trata de un colegio de escala pequeña lo que le permite trabajar de forma personalziada con cada niño y familia. "Son muchas horas las que los niños están dentro de la institución por eso es importante que también tenga un caracter de casa", asegura su directora general Ana Inés Luciani. Otro de sus pilares es ser bilingüe, una característica que se comienza a desarrollar desde el nivel inicial.

La carga horaria en el nivel inicial es flexible, con un mínimo de cuatro horas, tres veces por semana y hasta nivel 5 el doble horario es opcional. A partir de Nivel 5 el doble horario es obligatorio, la jornada se extiende entre las 8:30 y las 17:30, con la posibilidad de extensión horaria desde las 8 y hasta las 19 horas. "Hay talleres y actividades de yoga, danza, karate y fútbol", ejemplifica la directora. "Apostamos a un desarrollo integral de las personas, por eso dentro de nuestra propuesta curricular obligatoria está incluido el deporte", describe Luciani, en este marco se incluye de forma obligatoria la natación hasta sexto año.

"Más allá de la nueva propuesta curricular en primaria tenemos como diferencial en primero y segundo de primaria un énfasis en desarrollo emocional, en tercero y cuarto en tecnología y robótica y en quinto y sexto emprededurismo", apunta la directora.

El rango de precios de Life School varía entre $ 12.000 y $ 31.000, dependiendo del nivel y la carga horaria elegida.

Colegio del Huerto

El colegio del Huerto se ubica en San José 990, en el centro de Montevideo. El lema del colegio es "aprende, crece, trasciende", en esos tres conceptos la directora general concentra el espíritu de la institución. "Somos un colegio católico y el por qué de nuestro ser es evangelizar, hacer conocer la propuesta de la fe católica y hacer esa conexión con la cultura", subraya la referente religiosa del colegio, Adriana Grassi.

La propuesta educativa abarca desde los dos años hasta el bachillerato completo y funciona en primaria de 13:30 a 17:30 con posibilidad de extensión horaria que incluye talleres complementarios de teatro, huerta, cocina, ajedrez, expresión corporal y recreación y deberes vigilados. El nivel de secundaria se desarrolla entre las 7:30 y las 14 horas.

El colegio tiene una cuota bonificada en natación en el club Juventus y en primaria de forma obligatoria se incluye inglés por medio de un convenio con el instituto Dickens.

El rango de precios del colegio parte de $ 12.270 en inicial, $14.235 en primaria (con $5.105 adicionales si se elige tiempo completo), $14.660 en ciclo básico y $15.255 el bachillerato. A su vez, ofrecen servicio de almuerzo por $ 1.930 al mes.

Además, se puede practicar futbol, basketball, karate, danza y teatro, todas por $1.500 por mes.

Colegio Seminario

El colegio Seminario está en Soriano 1472. Es una institución educativa católica perteneciente a la Compañía de Jesús. Según precisaron a El Observador ofrecen a través de una comunidad educativa enraizada en la pedagogía y espiritualidad ignaciana “una formación integral, de carácter humanista, inclusiva e innovadora, inspirada en los valores del Evangelio que busca formar personas maduras, sencillas, competentes y honestas, que sepan amar con fidelidad, que puedan desarrollar su vida y con ella su profesión, como respuesta a la llamada de Dios en el servicio al prójimo”.

Desde el Colegio Seminario prefirieron no compartir los precios de su propuesta.

Escuela y Liceo Elbio Fernández

La sede central del Elbio Fernández se encuentra sobre la calle Canelones 1382. Además cuenta con opciones de nivel inicial (Your Kinder by Elbio) en distintos barrios como Parque Batlle, Pocitos, Prado y Parque Rodó.

Como centro habilitado por la Anep, Elbio Fernández cumple con la propuesta oficial en combinación con una propuesta internacional. "Somos una institución bilingüe que parte de la filosofía Reggio Emilia en educación inicial y luego con el programa de Bachillerato Internacional, esto nos permite una mirada profunda sobre el desarrollo de los estudiantes", ratifica el presidente de la institución Enrique González de Toro y afirma que en la visión del Elbio Fernández se le brinda especial importancia a la cercanía, el apoyo, el seguimiento y la interacción con las familias en todas las etapas de la vida.

Al mismo tiempo, el programa internacional permite poder trabajar por proyectos y en la evaluación de competencias, lo que habilita también una inserción más sencilla en la vida universitaria y en el mundo laboral.

El rango de precios del colegio Elbio Fernández está entre $25.000 y $29.000 por mes. El horario es extendido abarca la mañana y la tarde y hay actividades extracurriculares opcionales. "El deporte cumple un rol muy importante en nuestra institución", destaca González de Toro.

Colegio Inglés

La sede central del Colegio Inglés está en Rafael Pastoriza 1469. Según describe su directora general, Eileen Consolandich, el colegio y liceo Inglés "apostó desde sus inicios al bilingüismo en el idioma inglés así cómo a potenciar la excelencia académica en todas las áreas sin descuidar la formación en valores" desde el primer año de vida y hasta culminar bachillerato.

El colegio Inglés funciona bajo la modalidad de doble horario obligatorio desde los cinco años en adelante. En los primeros años de Inicial se puede optar por horario simple o también inscribirse a grupos de doble turno. "Nos caracteriza que en todos los niveles, nuestros docentes son egresados, la mayoría de ellos con estudios de post grado. Manejamos un equilibrio ideal entre educadores jóvenes y otros que aportan experiencia y trayectoria", remarca la directora. Al mismo tiempo hace énfasis en que la institución educativa fue pionera en trabajar proyectos que enriquecen la curricula desde hace más de veinte años. "Estamos continuamente generando espacios para que cada alumno encuentre su talento y desarrolle al máximo sus habilidades cognitivas y emocionales", destaca Consoladich.

Dentro del horario escolar se realizan diversas actividades coordinadas con la propuesta curricular. El deporte también ocupa un Iugar importante en su filosofía educativa lo que se traduce en scuelas deportivas fuera de hora y un campo deportivo.

El rango de precios del colegio Inglés parte desde $12.690 en nivel maternal medio turno, $22.460 en jardinera doble turno, $33.090 en primaria, $36.480 en secundaria y $34.590 en bachillerato.

Colegio Español Cervantes

El Colegio Cervantes es el único colegio español en Uruguay y otorga el bachillerato europeo a sus alumnos. Según detalló el director general del colegio localizado en Maipú 1751, Parque Batlle, Carlos Cambón este diferencial permite a los alumnos del Cervantes a continuar sus carreras en cualquier país de la Unión Europea. "Si un alumno se va a radicar en otro país de la Unión Europea sigue su carrera allá sin tener que convalidar nada y si se va terminando el bachillerato va a cualquier país de la Unión Europea y puede ingresar a la Universidad sin ningún trámite previo", explicó Cambón.

El colegio es un emprendimiento familiar dirigido por tres hermanos, el preescolar se fundó en 1968 y el colegio Cervantes en 1990.

El colegio contempla desde maternal hasta bachillerato. El horario obligatorio se extiende desde las 8 de la mañana a las 17 horas, con español, inglés, tecnología y deportes.

El rango de precios del Colegio Cervantes se encuentra entre $15.000 y $25.000 por mes.

Colegio St. Brendan´s

St. Brendan’s School se encuentra en Rivera 2314 y es el único colegio del país que implementa los cuatro programas de la Organización del Bachillerato Internacional que son: el programa de diploma o curso preuniversitario para alumnos de entre 16 y 19 años (tiene una duración de dos años); el programa de orientación profesional o curso preuniversitario para alumnos de 16 y 19 año, también de dos años de duración; el programa de años intermedios (PAI),diseñado para alumnos entre 12 y 16 años y el programa de la escuela primaria (PEP), diseñado para alumnos entre 3 y 12 años.

Se trata de un colegio bilingüe y laico que promueve un enfoque basado en la curiosdidad natural de los estudiantes, sus intereses, talentos y necesidades son el punto de partida para diseñar el currículo. “Entendemos la formación ética como una tarea de la comunidad educativa del colegio junto a la familia. El enfoque se centra en aprender a valorar, decidir y actuar, utilizando los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del bachillerato internacional como guía”, aseguraron desde la institución.

El colegio abarca desde Baby (2 años) hasta preuniversitario completo (tercer año de bachillerato diversificado). En Baby, Nursery y Kinder hay grupos matutinos y vespertinos, tanto en Nursery como en Kinder pueden participar de Day Care (extensión horaria por la tarde). A partir de Lower (5 años) el colegio es de doble horario obligatorio, en el entorno de 8:00 a 16:40 en primaria y 7:45 a 16:15 en secundaria, aunque varía en los distintos niveles y si tienen clase de Educación Física, las cuales se desarrollan en nuestro campo deportivo.

Se ofrece una diversidad de actividades especiales integradas a la currícula como: psicomotricidad, taller de áreas expresivas, educación física (incluye natación y deportes), música, arte, taller de ajedrez, robótica, club de matemática, informática, drama, portugués, Club Modelo Naciones Unidas, Programa Empresas Juveniles de DESEM, Club de Ciencias, taekwondo, baile escocés, talleres para familias y estudiantes.

Desde St. Brendan’s School afirman que su rango de precio es amplio y varía entre las opciones de Kindergarten que son de medio horario y las de horario completo.

The Anglo School

“Con el respaldo del instituto Anglo en la enseñanza del inglés puedo decir que ofrecemos excelencia en educación bilingüe”, asevera la directora del colegio Geraldine Pool. Cubren desde los dos años hasta primer año de bachillerato. “Si bien somos un colegio relativamente joven, nuestros egresados de primer año de bachillerato se insertan con mucha solvencia en las instituciones donde deciden culminar el bachillerato y en sus estudios terciarios son muy exitosos”, remarca la directora.

En inicial y primaria la jornada es de 8 a 16:30 y los más pequeños tienen opción de medio horario. En secundaria es de 8 de la mañana y la hora de salida es desde las 15:30 a las 17:30, incluyendo actividades deportivas.

Pool asegura que se ofrece una amplia gama de actividades. Dentro de la currícula las actividades se enmarcan dentro de tres grandes proyectos que abarcan desde el cuidado del medioambiente en secundaria que trabajan inculcándole hábitos a los más pequeños, también el proyecto de aprendizaje y servicio donde trabajan juntos, por ejemplos los niños de tercer año de primaria con los niños de tres años. También trabajan con la fundación Humaniza Josefina con aquellos niños que atraviesan internaciones largas en hospitales y el tercer proyecto institucional tiene foco en la cultura binacional que culmina con un viaje de egresados de tres semanas a Inglaterra y Escocia.

Desde The Anglo School aseguran que tienen una excelente relación calidad- precio. “Las familias interesadas no duden en contactarse con nosotros, no tenemos muchas vacantes en Primaria, pero al que le interese una educación bilingüe le recomiendo empezar desde edades tempranas”, subraya Pool.

El colegio Alemán no contestó a las consultas de El Observador para este relevamiento.