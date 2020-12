Cuáles son los departamentos que están próximos al riesgo naranja tras aumento de casos

Verde, amarillo, naranja o rojo. Los colores utilizados por la Universidad de Harvard para medir el avance del coronavirus en un territorio específico es el índice que toma como referencia el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del gobierno para evaluar la propagación del virus en Uruguay.

A principios de noviembre, los integrantes del GACH plantearon la meta de volver, para fin de año, al verde a nivel nacional, teniendo en cuenta que las fiestas son un momento de mucha movilidad social y que es esperable un aumento de la ciruculación del virus. Sin embargo, Uruguay se alejó en los últimos días aún más de ese parámetro.

El índice de Harvard que usa el GACH toma la incidencia de casos cada 100 mil habitantes, y para eso en cuenta el promedio de casos durante una semana. Un promedio de menos de 1 caso cada 100 mil habitantes durante una semana es zona verde; el amarillo corresponde a un nivel entre 1 y 10 casos cada 100 mil personas; el naranja, de más de 10 a 25 cada 100 mil, y el rojo, más de 25 cada 100 mil.

En octubre Uruguay pasó de verde a amarillo, aunque estuvo más cerca del verde que de trepar al siguiente nivel de riesgo. Si bien hoy en día el valor nacional se ubica relativamente lejos del naranja (4,4 casos por cada 100 mil habitantes), hay departamentos que se acercan a los 10 casos cada 100 mil. Es el caso de Rivera (8,68), Rocha (7,71), Soriano (7,15) y Montevideo (6,79).

¿Por qué es importante el naranja? Porque es el límite que han tomado algunos departamentos para imponer medidas restrictivas, el cierre de varias actividades y más exhortaciones a disminuir la circulación y los contactos. Pasó en octubre en Rivera, y en noviembre en Cerro Largo. El informe del 13 de noviembre en Cerro Largo arrojó 9,57 positivos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Un mes antes Rivera estuvo en esa situación, cuando había un caso de covid-19 cada 841 habitantes, según información que difundió el Ministerio de Salud Pública en esa fecha.

Montevideo aún no está en el nivel naranja, y necesita un aumento más consistente de los números para llegar que los departamentos del interior, donde su baja población les hace ser más volátiles en sus números. Sin embargo, la cara mala de eso es que para un departamento con mucha población como Montevideo, la suba es más lenta pero la baja es mucho más difícil. Por eso es que los científicos no esperan, en el corto plazo, una baja de los actuales niveles de contagio en la capital.

Hablando concretamente en cantidad de casos, la capital necesita un promedio diario de 130 casos durante una semana para llegar al naranja. Los datos de sábado y domingo estuvieron arriba de esa cifra (146 y 140), en tanto que el lunes bajó a 100, pero no está tan lejos en el promedio semanal: 94 casos, lo que da 6,8 casos por cada 100 mil habitantes. Y con una clara tendencia al alza, cercana a lo exponencial, lo que hace suponer que si no hay cambios drásticos en la tendencia, en pocos días se puede llegar a la zona naranja.

Pero además de los casos cada 100 mil personas, hay otros indicadores que utilizan el gobierno y los científicos para evaluar si la situación se sale de control. Uno es el porcentaje de personas que dieron positivo en base a la cantidad de tests. Según los científicos, una tasa de positividad por encima del 5% o 6% empieza a mostrar una situación complicada. Una de 10% es crítica, y marca que seguramente se están escapando casos sin ser registrados. Uruguay lleva un promedio del 3,4% semanal. El registro máximo en ese sentido fue de 5,3% el pasado sábado, aunque después se situó en el valor promedio.

Otro valor es la cantidad diaria de casos, porque está relacionado a las capacidades máximas del sistema para rastrear y aislar casos, En ese sentido, la última referencia del GACH ha sido que el límite de control puede llegar a estar entre los 200 y 300 casos, aunque no hay un número fijo porque depende de la cantidad de brotes, de la cantidad de contactos de cada persona infectada, de la cantidad de tests que se hacen, entre otros puntos. No es lo mismo que un positivo tenga 15 contactos a ser rastreados a que tenga 150 y haya participado de una fiesta donde no se puede rastrear a los positivos tan fácilmente. De todos modos, en los últimos días el gobierno se enfocó en ampliar la cantidad de tests y de rastreadores, para que el límite esté aún arriba de los 200-300.

Vinculado a eso está el porcentaje casos sin nexo epidemiolóigico, que marca qué nivel de circulación comunitaria hay en el país. Hasta el último informe epidemiológico del MSP, con datos hasta el 20 de diciembre, ese número sigue fijo alrededor del 15%, lo que indica que el sistema sigue resistiendo, y que hay una baja circulación comunitaria.

Por último, el nivel impacto sobre el nivel de atención. Es el dato más importante, porque refleja la posiblidad de un colapso del sistema de salud. Pese a que el lunes se llegó al récord de personas internadas en CTI (18) el nivel de ocupación sigue siendo muy bajo. Dicho esto, hay que tener en cuenta que los casos demoran entre 2 y 3 semanas en llegar al CTI, por lo que seguramente veamos las consecuencias de la última suba de contagios recién en dos o tres semanas.

Desde octubre el coronavirus comenzó una escalada que llevó al registro máximo de casos activos actual. Con los 416 contagios registrados el fin de semana y los 149 de este lunes, los datos del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) dan cuenta de 1.423 infectados que cursan la enfermedad.