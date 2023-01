Cuánto aumentará el saneamiento en las 61 localidades elegidas por el gobierno y qué costos tendrá todo el proyecto

En el último directorio del año, la mayoría oficialista de OSE aprobó el proyecto de saneamiento para 61 localidades del interior del país, una iniciativa presentada por un consorcio privado que será una de las obras públicas insignia de la gestión de Luis Lacalle Pou.

El presidente fue el encargado de anunciar el plan en una conferencia de prensa en la que celebró el trabajo desarrollado y manifestó que permitirá atender a población que está rezagada.

El proyecto original suponía una inversión de US$ 975 millones y beneficiaba a 560 mil personas a través de 250 mil conexiones nuevas en 124 localidades, pero fue fraccionado y en este período se ejecutará una primera parte que alcanzará a 160 mil personas con 55 mil nuevas conexiones. Esta modificación hizo que el costo de las obras pase a ser, según anunciaron las autoridades de US$ 284,3 millones (a los que deben sumarse el IVA), aunque de acuerdo a la documentación revisada por El Observador, esa cifra se calculó en diciembre de 2021 y la actualización a los años 2023 y 2024 resulta en una inversión de US$ 321,4 millones.

Foto: Leonardo Carreño.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció las obras

OSE espera realizar el llamado a licitación en febrero, que las obras se desarrollen desde fines de 2023 por un período de dos años, y que 2 mil personas sean empleadas. En lo posible, buscará que los trabajadores sean de las zonas que recibirán el saneamiento.

El modelo financiero elegido (un leasing operativo entre OSE y una Sociedad de Objeto Específico) supone que la empresa pública pague una vez que el saneamiento esté funcionando unos US$ 43,5 millones anuales por 25 años (el período de contrato) como alquiler de la infraestructura. Tras esto, dado que la misma tendrá otros 25 años de vida útil, podrá comprarla a unos US$ 200 millones más.

Actualmente, la cobertura de saneamiento en el interior del país alcanza a menos del 50% de la población, y con el proyecto se espera llegar hasta el 60%. La idea inicial era elevarlo hasta 88%.

De acuerdo con los promotores, esto permitirá cambiar la tendencia, dado que “si se mantiene el actual ritmo de ejecución de conexiones y aún suponiendo que la población no creciera, serían necesarios 30 años para cubrir la demanda insatisfecha”.

Al hacer el anuncio, las autoridades señalaron cuáles eran las 61 localidades que resultarán beneficiadas con el saneamiento, pero no detallaron si la cobertura que recibirán será completa.

Esos datos, aún desconocidos, forman parte del estudio de factibilidad del proyecto realizado por Ciemsa, Saceem, Fast y Teyma (las empresas del consorcio promotor), al que accedió El Observador y que fue aprobado por OSE.

El documento tiene 292 páginas y detalla cómo serán las obras en cada uno de los lugares.

Menciona, por ejemplo, que algunas de las localidades elegidas como La Paloma, Costa Azul y la Aguada en Rocha o Nueva Helvecia y Nueva Palmira en Colonia no tienen saneamiento y que en dos años pasarán a tener una cobertura de más del 50%.

Otras ciudades, como Libertad en San José aumentarán de 89% a 92% porque habrá 111 conexiones nuevas, mientras que en Villa del Carmen (Durazno) se harán 86 conexiones por lo que la localidad pasará de 19% a 25% de cobertura.



De las elegidas, Salto será la ciudad que pasará a tener el mayor porcentaje de saneamiento con un 98% de cobertura (actualmente tiene 79%) dado que 2.291 familias más podrán conectarse a la red. Otras capitales también se acercarán al máximo: San José de Mayo (94%), Treinta y Tres (93%), Mercedes (86%), Tacuarembó (85%), Minas (82%), Rivera (81%), Colonia del Sacramento (81%) y Artigas (81%).

Pero así como varias capitales incrementarán bastante, otras localidades quedarán con porcentajes pequeños, que provocan debate en la interna de OSE debido a que existen dudas acerca de la posibilidad de que se produzcan falsas ilusiones entre los ciudadanos.

En Canelones, Montes pasará de 3% a 10% y Migues de 3% a 20% gracias a 242 y 255 nuevas conexiones, respectivamente. Cardal, en Florida, dejará de no tener saneamiento ya que las obras habilitarán que se realicen 104 conexiones nuevas que representarán a 18% de su población.

Las otras localidades que no alcanzarán a tener un 30% de saneamiento aunque partirán de diferentes coberturas son: 25 de mayo (Florida) con 29%, Vichadero (Rivera) con 26%, Ismael Cortinas (Flores) con 26%, San Bautista (Canelones) con 25% y Mariscala (Lavalleja) con 23%.

Foto: Leonardo Carreño.

El plan busca que el 60% pase a tener saneamiento en el interior

Este punto fue mencionado por el director del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, al votar de forma negativa acerca del proyecto. “La cobertura proyectada para localidades nuevas en algunos casos es del 30% y en casos extremos del 18% cuando OSE para dotar de servicio de saneamiento a una nueva localidad supone al menos un 50% o 60% de cobertura”, señaló.

La construcción supondrá 850 kilómetros nuevos de redes de colectores, 42 plantas de tratamiento de aguas residuales y la ampliación de 3 plantas de tratamiento existentes.

El informe señala tres “riesgos de ingresos”: que el porcentaje de población que se sume al saneamiento sea menor al estimado, que el consumo no sea el esperado, y que la cobranza no alcance los niveles estipulados. En todos los casos, la responsabilidad le corresponderá a OSE, dado que el pago del alquiler del servicio se prevé que salga de estos ingresos.

Por último, el documento menciona que “para una efectiva toma de beneficios por la implementación del proyecto, es necesaria la máxima adhesión al servicio en tiempos mínimos” y señala que la “ley de obligatoriedad a la conexión al saneamiento en aquellos hogares que poseen red frentista y aún no están conectados, es un instrumento legal válido, que junto con otros instrumentos efectivos a implementar, deben permitir alcanzar el objetivo general indicado” por lo que es “imprescindible” la “implementación de políticas públicas efectivas, que den soluciones acordes”.