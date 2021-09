¿Cuánto cuesta comprar un apartamento en Miami?

"El mercado inmobiliario del país del norte sigue siendo el destino por excelencia de aquellos potenciales inversores que desean diversificar y optimizar la seguridad de sus ahorros, apostando por una rentabilidad apreciable y estable en dólares", explicó en un artículo José María Softa, titular de Konnectia, especialista en desarrollos inmobiliarios con sede en Miami.

Para quienes están buscando opciones para invertir en la ciudad favorita para el turismo en Florida, algunas inmobiliarias argentinas tienen publicadas propiedades en sitios locales.

Por ejemplo, en ZonaProp, la que más publicaciones recopila, hay más de 2.200 opciones que van desde los US$ 72.500 por un departamento de dos ambientes en un complejo con pileta, hasta residencias de lujo por US$ 8 millones en la zona de Brickell.

De lujo

Para quienes buscan opciones 5 estrellas, hay varios edificios icónicos con unidades disponibles.

Por ejemplo, el edificio Oceana de Key Biscayne: un departamento de 6 ambientes, 379 metros cuadrados, con cochera se oferta por US$ 7,9 millones. Es una unidad de esquina única en su tipo con vistas al océano, la bahía, el horizonte de la ciudad, el amanecer y el atardecer. Cuenta con cuatro habitaciones, siete baños y toilette y cuarto de servicio. Además de los amenities de lujo como spa, gimnasio, piscina de entrenamiento, piscina infinita con restaurante, cancha de tenis, sala de niños, sala de televisión y sala de fiestas con cocina. Las expensas rondan los US$ 4.000.

efe

Miami

También en la categoría premium hay publicaciones en el edificio Porsche Design, ubicado en una de las zonas favoritas de los argentinos: Sunny Isles Beach. Por US$ 7,2 millones se consigue un departamento de 419 metros cuadrados con cuatro ambientes y dos cocheras.

El punto culminante de la torre de 60 pisos es el revolucionario y patentado sistema de ascensor para automóviles, el llamado "dezervator" transporta a los residentes de su vehículo a su lujosa casa. Además, los automóviles son la llave del apartamento: integrados en cada unidad de vivienda y separados del espacio habitable solo por una pared de vidrio, cada apartamento ofrece de dos a once "sky garages".

Más accesibles

Además de las unidades de ultra lujo, Miami ofrece departamentos más accesibles. Por ejemplo, un monoambiente de 34 metros cuadrados en Sunny Isles Beach se consigue por US$ 95.000. Se ofrece como ideal para renta, ya que en temporada puede alquilarse por unos US$ 160 diarios, y entre US$ 100 y US$ 130 en temporada baja. Se trata de edificios con amenities como pileta y gimnasio, frente a la playa.

Si se necesita más espacio, una buena opción es buscar condominios un poco más alejados de la costa. En la zona de North Miami (que está igualmente a pocos minutos en auto de la playa) un departamento de tres ambientes (80 metros cuadrados) se consigue por US$ 128.000, con expensas de US$ 350 por mes. Y si bien son menos lujosos, también cuentan con amenities como pileta y cancha de tenis.

Miami

Desde el pozo

En Miami son cada vez más los proyectos inmobiliarios que están en construcción. Y acceder a un departamento desde el pozo puede ser muy conveniente por los planes de pagos que se ofrecen.

Por ejemplo, recientemente se anunció el lanzamiento del nuevo proyecto de The Melo Group, la empresa de desarrollo inmobiliario que fue fundada en Buenos Aires y hoy radica en Miami con una cartera de más de 6.000 condominios y unidades de alquiler.

Aria Reserve Miami tendrá de 62 pisos de condominios de lujo frente al mar en la Bahía de Biscayne, del corazón del barrio Edgewater de Miami. Tendrá 167 metros cuadrados frente a la bahía, contará con vistas directas a la Bahía de Biscayne, el Océano Atlántico y el horizonte de Miami Beach.

Miami

El plan de pagos para compradores extranjeros consiste en una reserva de US$ 50.000, 20% en el contrato, 5% en el inicio de la construcción, 10% en el piso 20, 5% en el término de la construcción y 60% al cierre.

El Cronista - Ripe