¿Cuánto vale la influencia de los famosos en Instagram?

El simple gesto de Cristiano Ronaldo, apartando dos botellas de Coca-Cola al inicio de una rueda de prensa durante la Eurocopa a mediados del pasado mes de junio, causó pérdidas millonarias al gigante de los refrescos. Esto no hace más que confirmar el enorme poder que el futbolista luso, y otras celebridades como él, tienen sobre la opinión pública. La megaestrella del fútbol no ignora el peso de su influencia y, de hecho, se beneficia de ella de muchas maneras, incluyendo publicaciones patrocinadas en Instagram, donde cuenta con más de 300 millones de seguidores.

Según un análisis realizado por Hopper HQ, portal especializado en redes sociales, el futbolista portugués es el que más gana por post patrocinado en Instagram, con una media de US$ 1,6 millones por publicación. Pero él no es ni mucho menos el único que se embolsa cantidades millonarias gracias a sus publicaciones promocionando un producto o marca en la red social.

Como muestra nuestra infografía, muchos famosos son capaces de obtener sumas superiores al millón de dólares cuando venden su influencia. El actor y ex luchador profesional de la WWE, Dwayne Johnson, gana de media US$ 1,52 millones por este tipo de publicaciones, mientras que Ariana Grande (US$ 1,51 millones) es la mujer que más dinero recibe, uniéndose a otras cinco en el top 10.