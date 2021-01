Cuatro de cada cinco casos de covid-19 en Maldonado están vinculados a brotes montevideanos

Montevideo es desde hace un tiempo el corazón de la pandemia en Uruguay. Y por las rutas del país, como la sangre en el cuerpo humano, el coronavirus se está dispersando.

En Maldonado, uno de los destinos turísticos más importantes, los casos de covid-19 aumentaron hasta llevar el departamento a un índice color naranja según la escala de Harvard. Según dijeron a El Observador fuentes del Ministerio de Salud Pública, alrededor de un 80% de los contagios están vinculados a casos que arribaron desde la capital junto al verano.

Dentro de los 163 casos activos que registraba hasta este jueves Maldonado, un 66% están localizados en la capital y en Punta del Este, lo que implica 108 infecciones en curso. Los restantes 55 se reparten entre Piriápolis, Pan de Azúcar, Gregorio Aznárez, La Capuera, Punta Ballena, Manantiales y La Barra.

Según dijeron El Observador fuentes de la salud, en el entorno de un 80% de los contagios están vinculados a casos que arribaron al departamento fernandino desde Montevideo.

Maldonado está en una zona de contagios naranja según el índice de Harvard, con 9,09 infecciones cada 100 mil habitantes en el plazo de una semana. Hasta ahora el departamento lamentó el fallecimiento de siete pacientes, mientras que hasta ahora registra un paciente en CTI. Se trata de una mujer de tercera edad con múltiples comorbilidades en estado grave que está internada en el Sanatorio Cantegril.

Más hacia el este, Rocha registró hasta este jueves 86 casos activos de covid-19 y también está en zona naranja, con un promedio de 15,81 infecciones cada 100 mil habitantes en los últimos siete días. A pesar de que tiene menos casos activos que Maldonado, está en un nivel de riesgo mayor al tomarse en cuenta la densidad poblacional. Así lo indican los cálculos del P7 del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos.

Brotes

Desde que inició la emergencia sanitaria el 13 de marzo hubo 633 brotes de covid-19, según informó el ministro Daniel Salinas a la Comisión de Salud del Senado este martes durante su comparecencia. De ese total un 78% responde a los desarrollados en Montevideo y Canelones entre el mes de diciembre y el 3 de enero.

"Hemos tenido un pico en las semanas epidemiológicas cincuenta y cincuenta y uno, que –aclaro– no son las mismas que las semanas calendario, sobre todo en Montevideo y en Canelones", expuso el titular del Ministerio de Salud Pública. "​Desde diciembre al 3 de enero en Montevideo hemos tenido 464 brotes, que explicaron 2.188 casos. Mientras tanto, en Canelones, desde el 1º de diciembre al 3 de enero, tuvimos 31 brotes, que explicaron 238 casos", repasó.

El jerarca añadió que del total de 633 desde el inicio de la emergencia sanitaria "la mayoría han sido intrafamiliares". Por otro lado, reparó en que "hay una cierta meseta". "Las últimas tres semanas no hubo un crecimiento tan exponencial en los casos nuevos: 498, 550, 592. Siguieron subiendo; lo que se desaceleró fue el crecimiento", expuso. "Lo que hubo fue una desaceleración. Sin embargo, no saltamos a 1.000 o 1.200, sino que nos quedamos en ese número", evaluó.

"Por eso, decía que las conductas o las medidas que se toman, si bien son preliminares, también a veces han mostrado cierta estabilidad en la semana cincuenta y dos, tanto en Montevideo como en Canelones, que eran el epicentro de esta epidemia en los números globales", añadió respecto a los dos puntos del país con más brotes contados.

Otro indicador esgrimido por el ministro fue la tasa de transmisibilidad del coronavirus. "Según los últimos datos y las gráficas que me hizo llegar el GACH, ha descendido nuevamente y se encuentra en torno al 1 para todo el país; este no es un tema menor. Después voy a buscar la gráfica específica, pero reitero que la transmisibilidad, el Rt está en 1, y ese no es para nada un dato menor", señaló a los legisladores. Cuanto más despegado del 1 está el Rt, mayor es la exponencialidad de los contagios.

El jerarca describió que desde marzo se han detectado 60 residenciales con casos de covid-19 dentro de los 1.300 que hay en el país. ​"De ellos, 33 constituyeron brotes, y fueron descartadas también situaciones de sospecha en 377 residenciales. ​Es bueno decir que Uruguay estuvo muy atento, con una política muy activa de pesquisa de PCR, inclusive en otras etapas, llegando prácticamente a más del 80 % de los residentes para realizar algún estudio de PCR", planteó.