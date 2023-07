Cuatro homicidios en una misma calle: los pasillos en la Cruz de Carrasco a los que nadie entra

Para entrar "a los pasillos" hay que ir con un vecino, dicen unos. A "los pasillos" no entres como periodista, porque no salís, dicen otros. "A los pasillos" hace 25 años que no voy, "ahí adentro es una jungla". "Lo complicado es en los pasillos", agregan algunos vecinos que viven hace más de 45 años en el barrio La Cruz de Carrasco.

"Los pasillos" son angostos: intentan ser calles, tienen poco más de un metro de ancho. Están entre casa y casa sobre la calle Antonio Pereira y lo que pasa allí adentro solo lo saben quienes viven en las viviendas precarias que están sobre el pasillo y hacia el fondo. Porque el resto de los vecinos no visita ese lugar y, según coincidieron varios, la policía tampoco ingresa. Pararse un rato en la calle de "los pasillos" es hostil. Cada vez aparecen más personas que quieren ver quién mira, qué hace, quién es.

Inés Guimaraens Uno de los pasajes de la calle Antonio Pereira

–Estoy haciendo una recorrida... –iba a explicarle El Observador a un comerciante.

–Con casco y chaleco –bromeó enseguida.

El martes en esas calles hubo cuatro homicidios el mismo día: dos de madrugada y otros dos de tarde. Y los vecinos dicen que están acostumbrados a las balaceras, a los homicidios, a los "hechos de sangre", a que los tiros sean cosa de todos los días, a que el sonido de los disparos esté integrado, como el del tránsito, y a que la mayoría de los problemas del barrio sean por deudas en las bocas de drogas.

"Vivís en un campo de concentración. No sabes cuándo a alguien se le va a ocurrir pegarte un tiro en la cabeza y como somos pobres a nadie le importa”, opinó el cura de la parroquia del barrio –Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Oscar Romero–, Fernando García, quien contó que una mujer vinculada con la iglesia sale a las seis de la mañana "con un palo lleno de clavos a acompañar a su esposo a la parada del ómnibus".

Inés Guimaraens

Calle Antonio Pereira, donde hubo 4 homicidios en un día

Pero los vecinos también dicen que los líos "son entre ellos", en referencia a las bandas de narcotraficantes. "Si vos no te metés con nadie, nadie se mete contigo. Yo vivo de mi trabajo, no molesto a nadie", dijo Raúl, un vecino de la cuadra donde ocurrieron los homicidios.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que los homicidios en La Cruz de Carrasco responden a una "guerra en la zona" entre narcotraficantes por el territorio y aseguró que hay que "llenar de policías" el barrio para darle "tranquilidad a la gente de trabajo y de bien". En la mañana de este viernes, en una recorrida de dos horas, El Observador vio a dos patrulleros circular por Camino Carrasco donde se le estaba pidiendo identificación a algunos vehículos, pero no había presencia policial dentro del barrio.

Cuatro muertes en unas horas

El martes alrededor de las 19 horas un camión recolector de basura pasó por Antonio Pereira, la calle donde están los pasillos. Cuando iba llegando al cruce con la calle camino Agazzi recibió disparos que salieron de los pasajes. El conductor y el acompañante, de 21 y 28 años, murieron y el camión siguió su marcha. En el camino chocó contra una columna de luz, siguió y atravesó los muros de la casa de Carlos, un vecino del barrio. Los bloques del muro quedaron tirados y los vidrios del camión estaban regados por el patio en la entrada de la casa.

Inés Guimaraens Carlos muestra cómo el camión rompió los muros de su casa

"Por acá pasan muchos aviones y yo estaba adentro, a unos 15 metros de la entrada de mi casa y pensé que eran las turbinas de un avión. Cuando salgo veo una luz roja y el camión que había tirado los muros. El muchacho estaba muerto acá", contó Carlos, que aún espera que la Intendencia de Montevideo (IM) pase a levantar la cantidad de bolsas de residuos que cayeron del camión y que quedaron en su predio, algo que ya reclamó varias veces desde el martes, contó. Según dijo, la inseguridad en La Cruz de Carrasco "se complicó" hace unos meses "por las drogas".

Inés Guimaraens

Aún permanecen las bolsas con residuos en el lugar donde chocó el camión

A una cuadra de la casa de Carlos, casi en el lugar de los disparos, está el almacén de la tía del chico de 21 años que murió. "Él recolectaba basura. Levantaba en el Bar Agazzi –o Bar La Cruz–. No hay motivo para que lo hayan matado", dijo la mujer.

Su sobrino pasó en el camión, la saludó y siguió. Pero unos segundos después sintió gritos. Su pareja salió del comercio y al ver al chico lo sacó del camión, lo subió en su vehículo y lo trasladó al hospital. "No sé si lo quisieron robar, no sé si tenía problemas. El periodismo dice que es una guerra de narcos y él no tiene nada que ver. Es de Malvín Norte", aseguró su tía.

El mismo martes, alrededor de la una de la madrugada le dieron un disparo a un hombre que tenía tres dedos en una mano. En el barrio lo conocían como "el negro Clein" y algunas personas del barrio le habían cortado dos dedos "por chorro" y porque "nadie lo quería", contaron varios vecinos. Tres horas más tarde, a las cuatro de la madrugada y en el mismo lugar, asesinaron a otro hombre.

Estos últimos dos fueron en la puerta de un achique, lugar donde se juntan a consumir droga pero no necesariamente venden, y para la Fiscalía el vínculo con la droga es evidente. Para los que murieron en el camión, no existen indicios hasta ahora que los vinculen a una guerra narco.

¿Falta de Estado en el barrio?

El párroco del barrio Federico García es crítico con la ausencia de las jerarquías en La Cruz de Carrasco. Según dijo, ni el alcalde del Municipio F, Juan Pedro López –del Partido Nacional– ni la intendenta, Carolina Cosse, ni los legisladores de ningún partido visitan el barrio. Consideró que las personas "huyen" de identificarse con La Cruz de Carrasco, entonces quienes están al sur del barrio dicen que son de Parque Rivera y quienes viven al norte, dicen que son de Carrasco Norte.

"Hay una dinámica carcelaria en el barrio pero los delincuentes son contados con la mano. A mí lo que me angustia es la cantidad de familias porque las instituciones no hacen nada en un lugar donde lo complejo son seis u ocho manzanas. La expectativa de vida de los gurises no es de más de 30 años. Acá he trabajado con chiquilines que me dicen 'matar o morir, ya está. Yo ya viví' y tienen 22 años. Pero, en ese tiempo los padres cambiaron de pareja tres veces en el año, se les prendió fuego la casa, se les inundó, les pegaron, los violaron", dijo el cura García.

Inés Guimaraens

Patrullaje en La Cruz de Carrasco

En las pocas manzanas que conforman La Cruz de Carrasco, hay un centro de salud de ASSE, un CAIF, una cooperativa de clasificadores, un jardín de infantes público y un centro educativo con foco en las actividades deportivas para niños. "Somos pobres y estamos olvidados, como todos los pobres. Aquí no aparece ninguna autoridad ni del Poder Ejecutivo, ni del Parlamento, ni del Poder Judicial, no aparecen autoridades nacionales ni departamentales", dijo el cura.

Según contó, el alcalde del Municipio F no visita el barrio. "Se ha abocado a trabajar para el lado de Punta de Rieles y nosotros acá somos la cola del perro. La sede del Municipio E está a 10 cuadras, pero nosotros somos del F (que está a 40 cuadras), no tiene sentido", agregó García. El Observador le consultó al alcalde por la opinión del párroco y el jerarca respondió: "Que haga su trabajo y yo el mío".