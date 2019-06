Cuatro opciones para soportar el frío a puro streaming

Mi papá escribió una porno

Al inglés Jaime Morton, guionista televisivo, lo llamó un día su padre y le mostró los primeros capítulos de una novela en la que estaba trabajando: se llamaba Belinda Blinked y, para sorpresa de su hijo, se trataba de un relato erótico inspirado por la saga Cincuenta sombras. Morton se lo tomó con humor, y auxiliado por sus amigos Alice Levine y James Cooper, comenzó un podcast (que puede escucharse en plataformas como Spotify) en el que lee fragmentos de las novelas autopublicadas sobre Belinda. Ahora puede verse también la versión en vivo del proyecto, en el que los conductores leen con la ayuda de la audiencia. Una buena forma de entrar en este hilarante universo. Disponible en HBO GO.

Stranger Things 3

Marque el calendario: el próximo jueves 4 de julio regresa la serie estrella de Netflix, con la tercera parte de su saga, que mueve la acción al verano de 1985, con sus protagonistas infantiles preparando la entrada al bachillerato, sus personajes adolescentes enfrentando la vida adulta, y la amenaza latente de los monstruos de la dimensión conocida como el Upside Down a punto de volver a la carga, esta vez tomando posesión del cuerpo de Billy, el bully local de la ciudad de Hawkins, que a su vez está alborotada tanto por las inminentes elecciones de alcalde como por la inauguración de un moderno shopping, que será uno de los nuevos escenarios de la serie para esta entrega. Niños, adolescentes y adultos deberán aliarse una vez más, cuando creían que el peligro ya estaba lejos, para salvar una vez más a su ciudad y al mundo entero. Con la promesa de un giro aún más intenso hacia la ciencia ficción, y la habitual mezcla de humor, drama juvenil y acción de gran escala, los nuevos episodios estarán disponibles en Netflix.

Monzón

La vida del boxeador argentino más célebre de la historia está siendo tratada en estos días desde la ficción. La serie toma como eje central el femicidio de la modelo uruguayo-argentina Alicia Muñiz, segunda esposa del deportista, a manos de Monzón. Ocurrido en 1988, marcó un quiebre en la percepción pública del excampeón mundial, resaltando además el dilema de la violencia de género en un contexto donde el problema aún no tenía la visibilidad actual. Los hechos vinculados a ese caso policial se entrecruzan con la juventud de Monzón, y su ascenso dentro del circuito boxístico como forma de ganar dinero y fama. Disponible en NS Now, TCC Vivo, DirecTV Play y MC Go Live.

Neon Genesis Evangelion

Uno de los clásicos y obras fundamentales del “canon” de la animación japonesa (animé) resurgió en los últimos días a raíz de su llegada al catálogo de Netflix de forma íntegra. Emitida originalmente entre 1995 y 1996, y compuesta por 26 episodios, la saga se ambienta en un mundo futurista, 15 años después de una catástrofe global. En ese mundo, una organización auxiliada por las Naciones Unidas llamada NERV se encarga de proteger al planeta de los ataques de una serie de criaturas de origen incierto, conocidas como ángeles, utilizando para la tarea una serie de robots gigantes llamados Evangelions. Disponible en Netflix.