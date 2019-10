Cuatro uruguayas en el ranking global de Great Place to Work

"Estas organizaciones tienen líderes audaces que han estado a la altura del desafío - se ubican a la vanguardia demostrando ante millones de organizaciones a nivel mundial que es posible y deseable la creación de un excelente lugar para trabajar para todos”. Así describió el CEO de Great Place to Work, Michael Bush, a las empresas que este mes recibieron la noticia de ser los mejores lugares para trabajar del mundo.

Este año, cuatro filiales uruguayas de multinacionales contribuyeron para que sus compañías fueran reconocidas dentro de la lista de 25 mejores del mundo. Ellas son DHL, Mercado Libre, Santander y Roche (ver testimonios en esta página).

Según la gerenta de Recursos Humanos de DHL Uruguay, Ana Terán, que la compañía haya quedado este año en el cuarto lugar a nivel global fue recibida como una noticia espectacular.

DHL

“Está bueno remarcar la coherencia del liderazgo de la compañía con lo que tiene que ver con nuestra cultura, con el compromiso, con la comunicación efectiva. Ahí está la clave. Llegar a un standard de calidad y ubicarse en este lugar (del ranking de GPTW) no se podría dar si no tenemos esa consistencia en todos los países y cada uno aportamos a ese resultado final”, comentó la ejecutiva. Aseguró que esa alineación entre países no es vivida como un esfuerzo sino comos una forma de hacer las cosas.

“Parte de una estrategia cuyo pilar es tener gente motivada y desde ahí se enmarcan todas las acciones a todo nivel. A nivel de país, siendo fiel a la estrategia, se implementan acciones que peguen más en lo local. Eso se refuerza con un tipo de liderazgo que promueve este tipo de acciones”, apuntó la gerenta.

Roche

En Roche recibieron la ubicación en el ranking global con una doble alegría, ya que este reconocimiento se da mientras la compañía transcurre un proceso de transformación, que siempre mueve muchas emociones, comentó la encargada de Recursos Humanos y Comunicación Interna para Uruguay, Bolivia y Paraguay, Carolina García. “Toda la organización a nivel global se está transformando desde la raíz.

Se va hacia la agilidad, hacia procesos más simples, más colaboración, a tomar la responsabilidad del inicio al final, y eso ha llevado a cambiar maneras de trabajar, a transformar equipos y roles. Primero se trabajó en las creencias y en los modelos mentales -como creemos que somos, para qué estamos acá-. Después trabajamos en cultura que tiene que ver con maneras de hacer y trabajar distinto. Por ejemplo reuniones de comunicación se transformaron en reuniones de diálogo. Y después recién en la estructura, en si hacía sentido las áreas que teníamos . La misma gente empezó a verlo y plantear el cambio”, explicó García.

Mercado Libre

Un orgullo enorme y una motivación para seguir trabajando. Así resumió qué despertó la noticia en Mercado Libre Uruguay Tatiana Samartín, People Manager Regional para IT. “Lo importante es que nos compromete a todos los países en los que hay operación a seguir haciendo las cosas bien y alineadas, porque como compañía somos reconocidos por ello. Destaco el compromiso del equipo de líderes, desde el rol más básico hasta el director. Están muy comprometidos. Trabajamos para empoderarlos, para que ellos gestionen el clima en sus equipos.

Eso lo hace escalable. Hoy somos más de 8.000 empleados en Mercado Libre. (Los líderes) son los que accionan y trabajan a la par con nosotros. (El clima organizacional) no está sujeto a las 170 personas que trabajamos en People. El compromiso del equipo de liderazgo es la gran diferencia, y repercute positivamente en el clima. Se trata de trabajar sobre los goals, por qué vienen a trabajar, los objetivos de desarrollo para seguir creciendo a nivel personal y profesional”, manifestó.

Santander

La directora de Capital Humano, Satisfacción de Clientes, Costos y Banca Responsable de Santanderd Uruguay, Carmen Farina, señaló que en la institución se viene trabajando en forma constante en temas de cultura y clima.

“Hemos afianzando lo que tiene que ver con la integración y formar parte de una misma identidad elegida por convicción por parte de los colaboradores en los distintos niveles de responsabilidad. Es el mayor punto donde hemos trabajado: que acompañen un proyecto de construcción y progreso. Esto mismo alineado a objetivos más concretos, implica también que nos encuentre unidos como equipo para lograrlo. La idea es que cada responsable practique, fomente, experimente esa misma forma de colaborar y trabajar. Hemos trabajado mucho en una manera más colaborativa, en cuidar otros aspectos de las personas como el equilibrio vida-trabajo, acompañarlos en aspectos formativos; y que el banco también acompañe su desarrollo profesional y personal”, explicó Farina.