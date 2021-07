Cuba restablece internet y autoriza a viajeros la libre importación de medicinas y alimentos

Cuba autorizó a partir del próximo lunes la libre importación de alimentos, medicamentos y productos de aseo, para viajeros, a tres días de las inéditas manifestaciones que estallaron en la isla. Hay un muerto y más de 100 detenidos, al tiempo que el internet se empieza a restablecer.

El gobierno acordó "autorizar excepcionalmente y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir del equipaje acompañante en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin limite de valor de importación y libre de pago de aranceles", dijo el primer ministro, Manuel Marrero, en la televisión cubana.

Esta era una de las medidas solicitadas por académicos e intelectuales en una reciente carta abierta al gobierno, para aliviar la escasez de alimentos y medicinas, que figuraron entre las motivaciones de las multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio en unas cuarenta ciudades de la isla.

"Esto es una medida que estamos tomando hasta el 31 de diciembre, después haremos una valoración", dijo Marrero en compañía del presidente Miguel Díaz-Canel.

Las leyes cubanas permiten la importación no comercial de 10 kilos de medicamentos, libre de impuestos, mientras que pone cantidades topes a alimentos y otros productos, por los que sí cobra impuestos.

"Usted puede traer la cantidad de alimentos, de productos de aseo y la cantidad de medicamentos que usted considere, el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone el país, no lo pone la aduana, el límite se lo puede poner la aerolínea", añadió Marrero.

Un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos el cineasta Fernando Pérez y el economista Carmelo Mesa Lago, pidió que se "faciliten y viabilicen el proceso para permitir la entrada de medicamentos y enseres médicos al país".

"Terrorismo mediático"

YAMIL LAGE / AFP

Las autoridades cubanas restablecieron el acceso a Internet el miércoles luego de tres días de interrupciones

Pese a la fuerte presencia policial, las calles en la concurrida Habana Vieja retoman su movilidad habitual, con ríos de personas yendo y viniendo con compras y trámites cotidianos. Pero la carretera digital del internet móvil seguía casi desolada la mañana de este miércoles.

El servicio de internet móvil a través de 3G y 4G comenzó a restablecerse de manera inestable en La Habana, donde la gente en la calle continuaba sin acceso a Whatsapp, Facebook y Twitter.

La falta de acceso "es peor para la gente", dice Alejandro Cordovi, un trabajador independiente, que descarta que las redes sean solo "cosa de política". "Mucha gente las tiene para hablar con sus familiares".

Tras las sanciones impuestas por el expresidente estadounidense Donald Trump, que incluyeron la cancelación del servicio postal, el internet es el medio más económico para que los cubanos de la isla se comuniquen con los más de dos millones de compatriotas que viven en Estados Unidos.

El bloqueo ocurrió el domingo después de que miles de personas salieran espontáneamente en unas 40 ciudades cubanas para protestar por la escasez de alimentos, medicinas y los cortes de electricidad que azotan la isla.

Las redes sociales han gestado un "terrorismo mediático", dijo el miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel. "Son totalmente agresivas, llamando al asesinato, llamado al linchamiento, al atentado de personas y en particular de personas identificadas como revolucionarias", dijo el mandatario, que rechazó que haya habido represión.

Durante décadas Cuba fue uno de los países menos conectados del mundo y solo una minoría tenía internet en sus hogares. El resto tenía que conectarse en cibercafés o en parques wifi, con una tarifa por hora. El éxito fue tal que de los 11,2 millones de habitantes que tiene la isla, 4,4 millones navegaban desde sus teléfonos a finales de 2020.

AFP