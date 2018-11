Cumbre del Mercosur: negociación tirante

Argentina

El "pelado" Martín Cáceres la colgó de un ángulo y corrió a abrazarse con sus compañeros. Había sido un partido durísimo en Santa Fe. Uruguay empezó ganando pero tuvo que aguantar el partido con un jugador de menos y con Lionel Messi pidiendo todas las pelotas. Pero los uruguayos metieron como loco y al final lograron ir a los penales que se resolvieron con la frialdad de Cáceres. Ese 16 de julio de 2011 la selección uruguaya dio un paso fundamental para, días después, levantar la copa américa número quince en Buenos Aires.El fútbol y la política no tienen nada que ver a simple vista. Pero algunas veces la dureza de una negociación política pueden emular algunos de los rasgos que se ven en una cancha. Como aquel 16 de julio, la negociación sobre la declaración que el Mercosur sacó este viernes en la cumbre de Mendoza a raíz de la crisis venezolana tuvo todos los condimentos de un clásico: dientes apretados y poco margen para el juego."Fue una negociación muy dura", dijeron a El Observador dos fuentes del gobierno uruguayo. "Estuvo muy tirante", dijo en el mismo sentido una fuente de la cancillería argentina. Síntoma de esa tensión fue la cantidad de horas –todo el jueves y medio día del viernes– que los estados parte y asociados estuvieron discutiendo el texto.Una brecha de dimensiones considerables distanciaba la posición del gobierno uruguayo respecto a la dureza que buscaban imprimirle el resto de los socios fundadores, sobre todo Argentina , a esa declaración. Y una vez más, como lo viene haciendo desde hace más de un año, la administración de Tabaré Vázquez sacó la cara por Maduro.El argumento uruguayo ya es conocido: nada se ganará con tirar más leña a ese incendio. Los negociadores uruguayos lograron que el Mercosur emitiera una nueva declaración que recorre los mismos carriles y utiliza las mismas palabras que en ocasiones anteriores.Como de costumbre, el mensaje alertó del "agravamiento de la crisis política social y humanitaria" que atraviesa Venezuela y manifestaba la "profunda precupación" del bloque. La declaración conjunta hizo además un "urgente llamado al cese de toda violencia", a la liberación de los presos políticos al restablecimiento del orden institucional. Una revisión de comunicados anteriores encontrará cada una de estas expresiones.La declaración exhortó además al gobierno venezolano y a la oposición política a "no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad o agravar conflicos institucionales" y mostró la voluntad del bloque de "acompañar el proceso de diálogo" de la manera que las partes entendieran más conveniente.Pero tan importante como marcar lo dicho es en este caso hacer referencia lo que el comunicado evitó. Ahí se concentra la verdadera victoria del gobierno uruguayo que no estaba dispuesto a premitir una condena en su nombre al gobierno de Nicolás Maduro ni establecer un ultimátum para bajo que se reviera la realización de la Asamblea Nacional Constituyente bajo amenaza de ser expulsado del bloque.La declaración salió a la luz cuando culminaba la cumbre y fue firmada por los miembros fundadores junto a Chile, Colombia, Guyana y México. El gobierno boliviano, que está en proceso de adhesión como miembro pleno y que protege los intereses de la administración de Nicolás Maduro, decidió no adherirse al mensaje del bloque.Sin embargo, no es difícil de advertir que los socios fundadores del Mercosur piensan volver a la carga. El canciller argentino, Jorge Faurie, informó que los cuatro estados parte habían enviado una nota para iniciar un diálogo con el gobierno venezolano "en los términos del Protocolo de Ushuaia", que es el cuerpo normativo que incluye la denominada cláusula democrática. Faurie advirtió que si en el plazo "breve" establecido no hay una respuesta del gobierno de Maduro, el bloque podría tomar otras decisiones respecto al país caribeño.Será cuestión de ver si para ese entonces Uruguay se puede seguir plantando en la cancha como aquella noche en Santa Fe.El gobierno de Mauricio Macri exhibió una posición dura a puertas cerradas y procuraba que el Mercosur condenara al gobierno de Nicolás Maduro. En público, y tras saber que esa intención no se concretaría, el presidente argentino moderó el discurso. En la reunión multilateral junto al resto de los jefes de Estado, Macri mandó un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano. “El domingo pasado los venezolanos les mostraron al mundo más que nunca que están comprometidos con la democracia. Desde el Mercosur reiteramos nuestro llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela”.Al igual que Argentina, Brasil es uno de los países más críticos en la región y de forma individual no ha dudado en tildar al gobierno venezolano como una “dictadura”. De hecho, el gobierno de Michel Temer fue uno de los que más presionó para que Uruguay no le entregara la presidencia del bloque a Maduro. Luego, el presidente brasileño decidió no hacer una nueva ofensiva contra Maduro sino que adoptó, al igual que Macri, los términos de la declaratoria. “En Brasil estamos y continuaremos al lado del pueblo de Venezuela en su clamor por el restablecimiento irrestricto de las libertades de su país. Estamos y continuaremos prontos para colaborar para el alivio del sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos”, dijo Temer.El rencor de Paraguay con Venezuela viene de unas cuantas cumbres atrás, cuando entre los ex presidentes José Mujica, Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner suspendieron a Paraguay y abrieron la ventana política por la que terminó ingresando el gobierno de Hugo Chávez al bloque. En el último año el gobierno paraguayo actuó conforme a ese viejo enojo y ha hecho todo lo que está a su alcance para suspender al gobierno de Maduro. “Paraguay manifiesta su solidaridad con la víctimas de las persecución política y la violación de los Derechos Humanos”, dijo el presidente paraguayo, Horacio Cartes, en la reunión de los jefes de estado del bloque.Tender la mano y contribuir al diálogo de paz. Esa es la posición oficial del gobierno uruguayo respecto a la crisis venezolana. La administración de Tabaré Vázquez entiende que no es buena cosa tirarle combustible a ese incendio. En la cumbre del Mercosur de Mendoza, Vázquez volvió a recurrir a esos conceptos. “No podemos aislar a Venezuela ni al pueblo venezolano”, dijo el mandatario en la reunión multilateral que mantuvo junto a sus pares. Vázquez expresó su deseo de que el país caribeño encuentre el diálogo y “el camino de paz” para poder “profundizar su democracia”. El presidente llamó a “tender una mano fraterna al pueblo venezolano” y se lamentó por la muerte de “tantos hermanos”.