Custodio de Lacalle: ¿quiénes integraban la banda que falsificaba documentos?

Este martes la Fiscalía confirmó la imputación de Alejandro Astesiano, quien era jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, por el delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias, luego de que se comprobara su participación en un grupo que falsificaba documentos a rusos para que obtuvieran un pasaporte uruguayo.

La organización adulteraba documentos para hacer pasar pasar a ciudadanos rusos como ciudadanos naturales uruguayos y de esa forma obtener el pasaporte. Según audios incautados que forman parte de la evidencia de la fiscalía, el custodio usaba su despacho en Torre Ejecutiva para reuniones por sus negocios ilícitos.

El modus operandi era el siguiente: primero contactaban a los rusos, luego adulteraban sus partidas de nacimiento para que figuraran como “ciudadanos naturales” uruguayos y por último los acompañaban en el proceso de emisión de la cédula de identidad y el pasaporte.

La primera denuncia sobre estos pasaportes data de 2019, pero en ese momento la causa quedó archivada. En 2021, una denuncia realizada por Soumex (Asociación de Compatriotas Rusos en México) al consulado de Uruguay sobre varios ciudadanos rusos con pasaportes apócrifos uruguayos que querían ingresar a México reabrió la causa.

Junto a Astesiano, quien fue separado de su cargo tras ser imputado, trabajaban el ciudadano ruso Alexey Slivaev y el escribano uruguayo Álvaro Fernández. La detención de otro ciudadano ruso, de nombre Roman Karpov, ayudó a descubrir la operación.

Astesiano, el gestor

El custodio del presidente aportaba los contactos con funcionarios públicos ubicados en puestos estratégicos que organizaban los trámites. Esto en particular en los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores.

Este martes, cuando pidió que la imputación recayera sobre Astesiano, la fiscal a cargo del caso, Gabriela Fossati, señaló que él ofrecía “contactos” reales o “simulados” con funcionarios públicos ubicados en puestos estratégicos. Esos “contactos” les organizaban los trámites a los ciudadanos rusos.

El custodio del presidente intercambiaba información con los rusos por WhatsApp y sus contactos eran los que “organizaban la tramitación”. Hablaban de horas en que eran citados y les indicaban lo que tenían que “poner” en los documentos.

“No sabés cómo están laburando, en serio te digo, fuimos a la casa del otro que tiene la computadora que trabajaban cuando estaban en pandemia con todos los accesos trabajando ahí los locos, no de verdad te digo es más me quieren dar esto si pueden hacerlo que vale una fortuna, salen casi 50 lucas lo están haciendo con esa a ver si pueden hacerlo por eso te digo”, dijo el custodio en uno de los audios que se filtraron y forman parte de la investigación.

Slivaev, el nexo

La denuncia de Soumex marcaba como pieza central a Alexey Slivaev, un ciudadano ruso residente en Uruguay desde 2008.

Tiene un grupo de Facebook –desde 2014– en el que hay casi 8 mil rusos y se llama “Todo sobre inmigración a Uruguay” donde conseguía a las personas que necesitaban tramitar la documentación.

Oficiaba como traductor y gestor: conseguía los clientes y acordaba los montos que luego repartiría con el escribano Fernández.

Fernández, el escribano

El escribano uruguayo Álvaro Fernández gestionaba las partidas de nacimiento falsas que luego servían para tramitar los documentos uruguayos, indicaba los pasos a seguir y oficiaba de gestor de la operativa.

Según se desprende de los testimonios, Fernández también era el encargado de recibir y manejar el dinero de la operativa. Un ciudadano ruso al que le detectaron un pasaporte apócrifo reconoció haber pagado al escribano US$ 10 mil por los trámites de sus documentos.

En una de las comunicaciones filtradas de Astesiano, le escribió a Fernández por temas de dinero: “Estoy tratando de conseguir las tres lucas que me faltan, ya tengo para pagar esos ocho, me faltan tres, y le vamos a hacer el documento y yo mismo, yo mismo se lo voy a entregar en mano y le voy a decir venite que tengo algo para vos y yo se lo quiero entregar en la mano al loco ¿ta? Me está faltando solo eso que tengo que ver cómo lo consigo, ya conseguí cinco y yo los voy a poner, y después eso si ustedes después lo tienen que garpar, porque yo la plata la saco de otro lado”.

Karpov, el detenido

El miércoles 21 de setiembre Roman Karpov, un ruso de 46 años que había llegado siete días antes, fue detenido al intentar sacar la cédula en Montevideo, cuando oficiales de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) detectaron algunas irregularidades en su partida de nacimiento que los hicieron sospechar de que era falsa.

Su documento decía que era nieto del uruguayo Alexis Montes, fallecido en marzo de 1991, pero la policía logró contactarse con los hijos de Montes, quienes manifestaron no tener hermanos ni familiares rusos.

La caída de Karpov permitió, a su vez, habilitar la detención de Alexey Slivaev, que quiso ir al hotel donde se alojaba Karpov para retirar sus documentos. Cuando quiso ir a la habitación donde el ruso tenía sus valijas, un celular y dinero, la policía le pidió los datos, pero se negó a dárselos y se fue.

Con Karpov detenido, la Fiscalía solicitó el jueves 22 detener y allanar el domicilio de Slivaev y el estudio del escribano Fernández. Incautaron celulares, computadoras, 39 discos duros externos, partidas de nacimiento rusas, cédulas de identidad, un sello, un compromiso de compraventa y otros documentos que siguen en análisis.

La participación del jefe de seguridad del presidente fue detectada a partir de las conversaciones de teléfono del escribano imputado. Tenían 77 páginas de chats y audios con Alejandro Astesiano desde agosto del 2021.