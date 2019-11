Cutcsa renovó flota con aire acondicionado, wifi, puertos USB y accesibilidad

La empresa de transporte Cutcsa presentó este jueves una nueva flota de 147 unidades acondicionadas con puertos USB, wifi, piso con accesiblidad y aire acondicionado.

"Son 147 unidades que de alguna manera reafirman algunas iniciativas que habíamos tomado antes, por ejemplo, el wifi en las unidades. Esto reafirma de que todas las unidades van a seguir teniendo wifi", dijo Juan Salgado en rueda de prensa, según consignó radio Sarandí. "Es difícil subir a una de esas unidades y que no esté alguno de los pasajeros cargando su celular", agregó, haciendo alusión a los ómnibus que ya tienen puertos USB y han circulado por la capital.

Pero una de las mayores novedades de esta nueva flota de ómnibus Mercedes Benz refiere a la accesibilidad. Estos ómnibus no tienen escalones ni para subir ni para bajar. "Esta carrocería tiene piso bajo, cuando llega a la parada se inclina, o sea que queda bien bajo el piso y no tiene escalones. Esto es tremendamente valorado por la gente de edad y ahora sí podemos decir que dimos un paso importante en accesibilidad para la gran mayoría de nuestros pasajeros", expresó Salgado.

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, también destacó esta característica de la nueva flota. Para el jerarca el piso bajo no solo "le cambia la vida" a los que "sufren alguna discapacidad" sino a todas "las personas mayores que necesitan poder moverse por la ciudad".

Por otro lado Salgado destacó que las unidades ahora estén climatizadas. "Se va a valorar en el verano", remató.

Los ómnibus, además son modelo Euro 5. Si bien no son eléctricos, su tecnología es mucho más amigable con el medio ambiente. Salgado aseguró que esas unidades corren a cuenta de la empresa.

En tanto, el Poder Ejecutivo reglamentó este año el artículo de la Rendición de Cuentas que permitirá a las empresas de transporte colectivo de todo el país acceder a un subsidio para adquirir vehículos 100% eléctricos. Según estableció el gobierno, el subsidio será por la diferencia total entre un ómnibus convencional y uno eléctrico. Mientras que uno a combustible ronda los US$ 100 mil y el eléctrico los US$ 450 mil, por lo que el subsidio podría ascender a US$ 350 mil.