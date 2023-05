Da Silva dijo que caso Penadés "ha ido de castaño a oscuro": "A Lacalle Pou no le mientras nunca"

El senador blanco Sebastián da Silva dijo que el caso que involucra a su compañero de partido y bancada Gustavo Penadés, investigado por varios casos de abuso sexual, "ha ido de castaño a oscuro".

En entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12), Da Silva reconoció que le pidió a Penadés que se tomará licencia del Senado. "Le dije que las circunstancias habían cambiado, y era hora que pidiera la licencia. Lo que había cambiado era la aparición de nuevas denuncias", explicó el legislador nacionalista.

Penadés es investigado desde principios de abril luego de que la militante nacionalista trans Romina Celeste Papasso denunciara públicamente que había sido abusada por el senador 17 años atrás, cuando tenía 13 años y aún se identificaba como hombre. Luego de ella, cinco personas más denunciaron ante Fiscalía que también habían sufrido abusos por parte del político.

El miércoles 3 de mayo, luego de la aparición de dos nuevas denuncias, los senadores del Partido Nacional se reunieron en el despacho de la vicepresidenta Beatriz Argimón para discutir sobre la situación de Penadés. En esa ocasión tanto Da Silva como su par Graciela Bianchi solicitaron al senador que adelantara su pedido de licencia, que pretendía solicitar cuando fuera citado por Fiscalía.

La situación generó un cruce entre Da Silva y Penadés, respondió a la solicitud de su compañero acusándolo de tener prejuicios por su orientación sexual. También les dijo que si era cuestión de revisar para atrás todos tenían cosas, lo que motivó otra respuesta de Da Silva, señalando que nunca podría ser acusado de algo así ya que en este caso estaban hablando de menores. El 4 de mayo Penadés pidió licencia en el Parlamento y en el Partido Nacional.

Lacalle "siempre" da "la chance de escuchar", pero "no podés mentirle"

Hace una semana, el presidente Luis Lacalle Pou reafirmó que creía en la versión de Penadés, quien se declara inocente. "Yo le pregunto a cualquiera de ustedes: viene un amigo de ustedes, una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice ´yo no fui, yo no hice nada, no es cierto´. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza", dijo el mandatario en una rueda de prensa realizada el pasado 11 de mayo.

Consultado sobre la postura del presidente, Da Silva destacó que el mandatario "siempre" da "la chance de escuchar".

Sin embargo, aclaró: "A Luis le podés decir cualquier cosa. Hay una sola cosa que no podés hacer: es mentirle. Ahí se te acabó la vida política".

“Nadie está preparado para recibir un meteorito en la cabeza. Eso genera todo tipo de reacciones. Como el agua salada, son situaciones de crisis inéditas”, agregó y volvió al presidente.

“Al Doctor Luis Lacalle Pou no le mientras nunca porque es un punto de no retorno. La mentira en este gobierno descalifica”, y pasó a hablar de la renuncia de Santiago González tras mentir acerca de que se atendió en el Hospital Policial.

“No vamos a comparar una cosa con la otra”, aclaró de entrada Da Silva. “Tuvo una tontería de mentir cuando estaba desarrollando un trabajo que hoy se lo extraña, porque ayer en la desocupación del Zorrilla ¿quién faltaba? Santiago González. Si no, no se mandaba a la policía de esa forma. Capaz se ligaba algún meme de algún gurí. Como ocurrió un error infantil, inexplicable, se fue”, sentenció Da Silva.